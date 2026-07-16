En el día de hoy, 16 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han iniciado su jornada en el mercado español con un precio de 3.22 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 225,815 acciones, esta cifra representa una variación positiva del 0.66% en comparación con el cierre del día anterior, destacando el interés de los inversores en el desempeño de la entidad bancaria.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo alcista con 6 subidas y 4 bajadas, alternando tramos de dos jornadas en cada sentido y cerrando con dos avances consecutivos, lo que sugiere recuperación de momentum pese a la volatilidad periódica.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 16.93%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 27.93%. Dado que 16.93% es menor que 27.93%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con lo registrado durante el último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.