Negocio del año: aprobó el BCRA la venta del HSBC al Galicia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la venta de HSBC Argentina al Grupo Financiero Galicia y Banco Galicia, informaron ambas entidades al mercado. Se estimaba que la transacción se cerraría por u$s 550 millones en acciones y la asunción de ON de la entidad británica por u$s 100 millones.

En un comunicado de prensa, HSBC dijo que "la transacción incluye toda la operación de HSBC Argentina en el país, incluido el Banco, la Administradora de Fondos Comunes de Inversión y las compañías de Seguros".

"Esta aprobación regulatoria es un paso necesario e importante para avanzar hacia la finalización de la transacción, que sigue sujeta a aprobaciones regulatorias adicionales", informó HSBC.

Según informaron las partes a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el BCRA emitió la Resolución 309, "mediante la cual resolvió aprobar la adquisición por parte de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ("Banco Galicia") y Grupo Financiero Galicia S.A. ("Grupo Galicia"), de la participación accionaria de HSBC Latin America B.V ("HLA") en HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A. y en HSBC Bank Argentina S.A (la "Transacción"), instrumentada mediante el contrato de compraventa de acciones (el "Contrato de Compraventa")".

El HSBC sostuvo que "no hay cambios para los clientes como resultado de esta aprobación regulatoria. HSBC Argentina continuará operando como parte del Grupo HSBC hasta la finalización de la transacción. Seguiremos trabajando con Galicia en los pasos y aprobaciones restantes y necesarios para completar la venta", concluyó.

Con esta operación, Galicia se transformará en la primer entidad financiera privada del país y la segunda por tamaño detrás del Banco Nación.

El 9 de abril, cuando se anunció la oferta de Galicia, se indicó que el pago estimado sería de u$s 550 millones con u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.

En pago, Grupo Galicia y Banco Galicia, su controlada , entregarán una combinación de efectivo, nota privada y ADR. La mitad del pago será en ADR (american depositary receipts) de Grupo Financiero Galicia, que a la vez representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.

Desde el momento del anuncio de la operación, el ADR de Grupo Financiero Galicia (GFG) subió el 100%, encabezando el rally de acciones que acompaña a los bancos y que también abarcó al Macro, su ahora inmediato competidor en el mercado argentino.

De acuerdo con la comunicación Banco Galicia y Grupo Galicia tendrán 99,99383% del capital social y de los votos de: HSBC Bank Argentina S.A. y el 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A.

Y explicó que por la compra: Banco Galicia abonará u$s 274.977.500 y Grupo Galicia abonará con acciones clase B a favor de HSBC LA representadas en ADR por u$s 200.022.500. Los ADR de Grupo Financiero Galicia serán por menos de 10% del valor de la entidad argentina.

Dentro del precio, Grupo Galicia compra en u$s 75 millones obligaciones negociables emitidas por HSBC Bank Argentina cuyo acreedor es HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de u$s 100 millones, siempre que las mismas no sean previamente precanceladas.

Grupo Financiero Galicia es controlado por las familias Escasany, Ayerza y Braun, propietarias del 19,1% de las acciones y 54% de los votos y es propietario del Banco Galicia.

Para la Argentina la operación significará un paso hacia una mayor transformación del mercado bancario, donde se consolidarán cuatro grupos, con tres actores principales.

Del lado privado nacional, como bancos integrales, Galicia lidiará el Banco Macro, que compró en 2023 las operaciones del Itaú en la Argentina para crecer en volumen y expandirse en el AMBA con la red de sucursales del banco brasileño.

Galicia se transformará en el segundo banco de la Argentina por patrimonio y en el primero de capitales nacionales.

Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras.

El otro bloque es la banca pública, encabezada por el Banco Nación, primera entidad nacional, que también buscará un nuevo destino a partir de la incorporación de capital privado según la decisión del Gobierno, acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires.

"Nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", había dicho Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings al explicar la venta.

Desde el punto de vista de HSBC, la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir de un pequeño infierno macroeconómico y cambiario argentino de muchos años durante los cuales acarreó un costo significativo.

"HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", agregó Quinn en el anuncio del deal.

Al comprar HSBC, Galicia accederá a una red de más de 100 sucursales, aproximadamente 3100 empleados y servicios a alrededor de un millón de clientes.

También la totalidad de los inmuebles, como la señorial remodelada sede central de Perón y Florida, en el microcentro.



Si bien Galicia abonó 11 veces más de lo que había pagado Macro por Itaú, el mercado evaluó la compra como una ganga. "Se pagó la mitad de su valor libro", dijeron en su momento.