El CEO de Inviu, José Miguens, dialogó con El Cronista sobre el futuro de la Argentina y los desafíos que plantea la guerra. También se muestra optimista sobre la posibilidad de una nueva recalificación a mercados emergentes y el crecimiento del mercado local. El ejecutivo remarcó la posibilidad de que la Argentina regrese a los mercados globales de deuda y destacó los logros alcanzados por el equipo económico. El mercado local transitó años de elevada volatilidad en medio de los vaivenes electorales. A su vez, la Argentina se encuentra en un proceso de corrección de desequilibrios económicos que generan cierto entusiasmo para las inversiones tanto en la economía real como en el mercado financiero. En ese sentido, el mercado de capitales local puede ser un puente para lograr un mayor desarrollo de la economía. Bajo este panorama, los brokers financieros son una pata clave para conectar el ahorro en la inversión. En esta oportunidad, El Cronista conversó con José Miguens, CEO de Inviu, quien explicó el crecimiento de la plataforma, el perfil innovador de la compañía, aplicando tecnología e inteligencia artificial, a la vez que resaltó las perspectivas positivas para la economía y el mercado de capitales a mediano plazo. -¿Cómo arranca y qué es Inviu hoy? Inviu arrancó hace 5 años y es una plataforma exclusiva para asesores financieros independientes, cualquiera sea su forma. Hoy trabajamos con cerca de 300 agentes productores, 15 AGIs (Asesor Global de Inversiones) y más de 20 Alycs (sociedades de bolsa) que han cambiado su figura y trabajan con nosotros. Somos una empresa fundamentalmente de tecnología. El 60% de todos nuestros gastos apuntan a inversión en tecnología. -¿Cómo es el modelo de negocio, de asesorar al asesor? Porque siempre estamos como acostumbrados de asesorar directamente al inversor y de administrar sus carteras… Nuestro negocio es maximizar el negocio del asesor financiero independiente. El inversor es cliente del asesor, y nosotros le damos servicio y soporte al asesor para que pueda gestionar a sus clientes de una mejor manera Ese es el enfoque en general. La verdad es que el que asesora al cliente y el que toma las decisiones y el dueño de la relación con el cliente es el asesor financiero. Nosotros le proveemos servicio o soporte desde temas de infraestructura. Tenemos un equipo de research que da apoyo y soporte a los asesores. Buscamos apoyarlos en temas de mercado para que el asesor logre su mejor versión frente a su cliente. Buscamos reemplazarle todo su trabajo administrativo usando la tecnología como gran herramienta para llegar a ese objetivo. -Inviu apuntó a un nicho distinto respecto del de las demás Alyc, ¿que es el del asesor financiero? Correcto. Lo que hizo Inviu distinto es que se focalizó en el productor. El modelo nuestro B2B o el de trabajar a través de asesores, es un modelo probado en la región. Hay un caso muy exitoso que nosotros estudiamos mucho que es XP en Brasil que arrancó haciendo algo muy similar a lo que hacemos nosotros. Después, en Estados Unidos, que es por ahí algo más desarrollado, existe el asesor financiero, el cual es una figura conocida por todo el mundo. Con lo cual, nosotros originalmente veíamos eso como oportunidad. -¿Crees que hay muchas sociedades de bolsa en Argentina? Si. Definitivamente hay demasiadas Alyc considerando el tamaño del mercado local. Nosotros somos una solución que les da muchísima eficiencia y le da una mayor potencia que les permite ir al próximo nivel. -¿Cómo se traduce eso en números? Hoy tenemos más de 500 asesores en Argentina. Tenemos una empresa en Uruguay y otra en Perú. Estamos haciendo el mismo modelo en Perú, operando desde mayo del año pasado. Tenemos más en Argentina u$s 4.000 millones de activos bajo administración, Todo ello en solamente 5 años, los cuales han sido de extrema volatilidad en el mercado local. ¿Crees que la cantidad de Alyc se va a ir atomizando? Al empezar a trabajar en el mercado local nos dimos cuenta de que el mercado argentino tenía particularidades que no se encuentran en ningún otro lado. En Argentina hay más de 200 Alyc mientras que en Brasil hay 50. En México hay cerca de 30 brokers. La causa de esa desproporción responde a que había barreras de entrada muy bajas en el mercado local. Los capitales mínimos que se necesitan para montar una operación de bróker en Argentina es muchísimo menor que en cualquier otro que en cualquier otro país. Además, el bróker fue un negocio mucho más rentable producto de las anomalías del mercado argentino. Por ejemplo, las operaciones de dólar eran muy rentables. Creo que a medida que Argentina se normaliza, deja de existir y deja de tener sentido. ¿Cómo están adoptando la inteligencia artificial al negocio? Siempre decimos que cuanto más inteligente sea la tecnología, más humano tiene que ser el asesor. La apuesta nuestra va por ese lado. El año pasado sacamos a nuestro copiloto de inteligencia artificial para el asesor. Fuimos la primera Alyc argentina en tenerlo. El año pasado lo abrimos a unos 20 asesores y paulatinamente, lo fuimos abriendo cada vez más. A principios de este año ya se lo disponibilizamos a la totalidad de nuestros clientes, donde inicialmente el copiloto viene a apoyar al asesor en temas de armado de carteras, entendimiento de riesgos, análisis de bonos. Son cosas que solían llevar horas. Ahora, el copiloto te lo hace en minutos. Paulatinamente va a ir incorporando cada vez más capacidades. ¿Qué te dejó las perspectivas planteadas por Werning en el Kick off de Inviu? La conferencia de Werning en nuestro Kick off estuvo muy bien. La verdad que no lo había escuchado nunca. Repasó el plan económico que el gobierno viene transitando hace ya unos años. Detalló las anclas que exitosamente han ido manteniendo y han logrado establecer como base del programa. También hizo énfasis en la importancia del ahorro interno como parte del financiamiento de la economía y, eventualmente, hasta del estado. Fue muy interesante para nosotros que hayan asistido más de 300 asesores que trabajan con nosotros. ¿Estás optimistas con los avances macro hasta ahora? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que te transmiten tus clientes? En general, lo que nosotros vemos y escuchamos también mucho de los asesores que trabajan con nosotros es que, al final del día, terminan teniendo opiniones tanto más relevantes que las nuestras. La visión general es que el Gobierno hizo en muy poco tiempo y de manera muy eficiente, un trabajo que parecía imposible. Es decir, anclado el equilibrio fiscal, que fue condición necesaria para mejorar la macro. Además, junto con ello, la implementación de otras reformas para lograr el crecimiento de Argentina. La sensación es que la tarea está bastante encaminada, al menos en lo que es la parte del orden macro. Sigue habiendo temas pendientes… Totalmente. Hay un trabajo inicial en reformas estructurales como la laboral, la cual ya se inició. Resta ahora avanzar en la reforma tributaria y las otras que también vendrán hacia adelante, como parte necesaria para el crecimiento a largo plazo. Todo eso genera optimismo, aunque por momentos queda supeditado a lo que pasa en el contexto global que un poco sacude al mundo y Argentina no es la excepción. ¿Crees que la volatilidad global actual puede afectar a la Argentina? Creo que no necesariamente tiene que ser malo para Argentina. Obviamente va a generar desafíos de corto plazo, como importar cierto nivel de inflación. Además, las tasas globales podrían no bajar tan rápidamente y eso complica para que las empresas y el Gobierno pueda financiarse a tasas más bajas en el mercado, siendo el financiamiento el combustible clave para el crecimiento que el país necesita Con un riesgo país más bajo, el contexto global también se torna cada vez más importante Tal cual. Además, creo que Argentina está dentro de un camino de normalización macroeconómico por lo que es esperable también que empieces a moverte en línea con los demás países con los que tiene negocios y comercializas. Antes éramos un país que estaba muy aislado, con las poquitas cosas buenas y con todas las cosas malas. Hoy, al ser un país más conectado con el mundo, obviamente, las cosas que pasan a nivel internacional te influyen cada vez más. De cualquier manera, creemos que una vez terminada una guerra hay lugar para la comprensión de lo que son los bonos argentinos. Un riesgo país de 600 puntos hoy no tiene mucho sentido. En Argentina en los últimos años el mercado de capitales fue muy transaccional. ¿Eso está cambiando? Eso ya cambió sin dudas, probablemente desde el año pasado. Hoy, las charlas son más largoplacistas. Se habla de las empresas, de los balances, de sectores, de la macro a largo plazo. Tienen una lógica mucho más de ahorro, inversión y perspectivas respecto de las charlas sobre cuánto vale el dólar contado con liquidación operándolo contra un bono o contra otro. La transaccionalidad, sin duda, ha bajado a algo más sano y más natural y más alineada con el resto del mundo. ¿Ves el regreso de la Argentina a Wall Street? Sin duda que lo veo posible. Por momentos creo que es más una cuestión de tiempo. De repente, aparece una guerra que sube la inflación y hace que las tasas en el exterior demoren en bajar más de lo que se pensaba hace unos meses. Pero creo que si Argentina continúa por este camino, indefectiblemente va a pasar. El camino que estamos recorriendo es el que hay que recorrer para que ello ocurra nuevamente en algún momento. El año que viene (o en algún momento) Argentina pueda volver a ser mercado emergente. ¿Tienen esa expectativa y que también pueda derivar en mayores flujos en Argentina? Ojalá. La verdad que creo que sería muy bueno para para el país y para todos los actores de la economía. Somos optimistas en que eso en algún momento llegue. Muchas veces en el mercado somos más ansiosos y no sabemos esperar los tiempos que llevan las cosas. Desde Inviu estamos preparados. Somos una compañía tecnológica que estamos preparados para para escalar muy fuertemente. Creo que esa noticia sería muy positiva y por supuesto la recibiremos con los brazos abiertos.