“Si uno compara agricultura con ganadería, claramente hoy uno quiere estar del lado de los ganaderos”. La definición de Luciano Colombo marcó uno de los ejes del panel sobre agroindustria de la Expo EFI, donde empresarios del sector analizaron cómo cambió la rentabilidad dentro del campo y cuáles son hoy los principales desafíos para producir. Del encuentro participaron Gonzalo Martín Del Piano, presidente de AFA; Rosana Negrini, titular de Agrometal; Martín Pasman, referente de Valmont Industries; y Luciano Colombo, de ROSGAN y Colombo y Colombo. Durante la charla, los referentes coincidieron en que hoy el agro ya no se explica solo por la cosecha. También pesan la ganadería, la maquinaria agrícola, la logística, el riego, los servicios y el agregado de valor a la producción. Colombo señaló que la relación entre agricultura y ganadería cambió con fuerza en los últimos años. Para graficarlo, indicó que un camión de soja ronda hoy los $ 10 millones, mientras que una jaula de hacienda puede ubicarse entre $ 80 millones y $ 100 millones. También sostuvo que la proteína animal ganó valor frente a los granos y que eso abre una oportunidad para transformar cereal en carne y capturar más ingresos dentro del país. Según planteó, la ganadería podría sostener precios firmes durante los próximos años. Gonzalo Martín Del Piano explicó que AFA reúne a 15.000 productores y tiene presencia en 130 localidades de 10 provincias. Según detalló, la entidad cuenta con más de 250 camiones propios y capacidad de almacenaje superior a 3,6 millones de toneladas. Además, adelantó que la cooperativa analiza alianzas con terceros para avanzar en proyectos vinculados a puertos, biocombustibles y otras inversiones. La innovación también atravesó el debate. Negrini señaló que la exigencia del productor argentino empujó a la industria local a mejorar de manera constante y sostuvo que la maquinaria agrícola atraviesa una transformación acelerada. En ese sentido, explicó que las nuevas sembradoras ya operan con conectividad, digitalización y datos en tiempo real para mejorar precisión y eficiencia en cada lote. “Cada semilla es tratada en forma individual para lograr el mejor rendimiento”, ejemplificó. Martín Pasman advirtió, a su vez, que el productor hoy trabaja con una ecuación más ajustada. Señaló que, con costos más altos y precios internacionales más exigentes, la eficiencia pasó a ser determinante. “La producción exige revisar todos los años qué cultivos hacer, el nivel de fertilización, la energía y la tecnología para sostener márgenes”, explicó. También remarcó la importancia de la rotación y del cuidado del suelo para mantener productividad en el largo plazo.