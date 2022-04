Alerta para Argentina: el yuan se devalúa y ya afecta la competitividad y las reservas

Parece lejano pero no lo es. China devalúa su moneda y afecta a la Argentina tanto en sus reservas como en su competitividad.

La moneda china es una variable clave para la estabilidad financiera argentina y está mostrando síntomas amenazantes. El SWAP chino representa cerca de la mitad de las reservas, por lo que si el yuan se devalúa, las reservas argentinas se ven afectadas.

Se devalúa el Yuan

El yuan chino subió 2,26% la semana pasada, siendo el salto semanal más importante desde 2015. Esta semana, la moneda siguió con su racha devaluatoria al perder 0,8% este lunes y acumula 5 ruedas seguidas de suba del dólar.

Con estos precios, el tipo de cambio en China regresó rápidamente a los niveles de marzo de 2011.

Los factores que explican la devaluación son los riesgos que enfrentan todas las monedas de emergentes ante la suba de tasas de la Fed, combinado con un contexto local amenazante por el lado de los contagios de Covid y una nueva ola de restricciones a la circulación.

Martin Polo, estratega jefe de Cohen, señaló que si bien en el primer semestre del año el PBI de China creció 1,5% trimestral, y duplicó la expectativa del mercado, el nuevo brote de COVID-19 y la estricta política sanitaria ponen en alerta al mercado, dados los posibles impactos en la economía china y global.

" Por esta incertidumbre, el yuan se devaluó 2% y cerró la semana USDCNY 6,50, su valor más alto respecto al dólar en los últimos 9 meses ", dijo.

El gobierno de China mantiene su política de "cero COVID", a pesar de la caída en los contagios en la última esta semana, lo cual termina golpeando al nivel de actividad.

Polo explica que las restricciones impactan en la paralización del principal puerto del país - y del mundo.

"Desde allí parte el 27% de las exportaciones. No llegan los camiones, no hay trabajadores y los contenedores se apilan en el puerto, lo que amenaza nuevamente a las cadenas de suministro globales, lo que podría darle un nuevo impulso a la inflación", dijo Polo.

Impacto local: mirando las reservas

Si bien parece lejano, en realidad no lo es.

El impacto de la devaluación del Yuan en Argentina es significativo por varios puntos. Por un lado, la Argentina cuenta con un Swap chino.

Si el yuan se devalúa, el mismo pierde valor y por lo tanto, el stock de reservas cae.

Según datos de mercado, el stock de reservas brutas es de u$s 43.136 millones, de los cuales u$s 20.408 millones está compuesto por el Swap chino. Las netas alcanzan los u$s 3288 millones y las liquidas son de -u$s 5000 millones.

Es decir, cerca de la mitad de las reservas brutas están compuestas por el Swap chino en yuanes, lo cual implica que una devaluación del yuan afecta a gran parte de las reservas internacionales.

Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, estima que la devaluación del Yuan en las últimas jornadas es de una pérdida de u$s 434 millones.

"El efecto sobre reservas brutas es de u$s -434 millones en la comparación contra el 18 de abril, que es cuando el Yuan empezó a acelerar su ritmo de depreciación", dijo.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex valores puntualizó que la semana pasada el swap de CNY 130.000 millones valuado a CNY 6,3671 te daba un total de u$s 20.417 millones, mientras que hoy valuandolo a 6,5594 te cae a u$s 19.819 millones.

"Con estos valores, el BCRA está perdiendo reservas brutas por u$s 599 millones. De todos modos, esto no altera las reservas netas que son las que mira el mercado", señaló.

impacto local: mirando la competitividad

Por otro lado, que el yuan se devalúe implica una pérdida de competitividad para Argentina respecto de China, afectando el Índice de Tipo de cambio real multilateral (ITCRM)

Polo advierte que pese a las intervenciones del BCRA la semana pasada, la devaluación del yuan junto con la baja del oro afectaron el stock de reservas ya que cayeron en u$s 437 millones en la semana.

En este sentido, desde el Banco Central admiten que la semana pasada la autoridad monetaria obtuvo de sus intervenciones en el mercado de cambios un saldo positivo superior a los u$s 150 millones pero aun así, sus reservas internacionales registraron una caída de u$s 437 millones. La mayor parte de esa pérdida, marcan desde el Central, se explica por el impacto negativo que tuvo el yuan.

El peso acompaña la tendencia global

El tipo de cambio local se acomodó a la dinámica global ya que no sólo subió el dólar en Brasil sino también en el resto de las monedas de emergentes.

Salvo el rublo ruso que se apreció 8,4%, el resto de las monedas emergentes se devaluaron en la última semana. El Rand sudafricano es la moneda que más pierde, con una devaluación de 6,7% seguido por el real de Brasil que perdió un 5,3 por ciento.

Le siguen el peso colombiano, el peso chileno y luego el Renminbi chino que caen entre 5,2% y 2,9 por ciento.

Si en ese ranking se incluyera el contado con liquidación, el peso argentino seria la moneda emergente que más se devalúa en la última semana, con una suba del dólar del 11 por ciento.

Este fue su mayor salto semanal desde 2019.

Para Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, el impacto en la competitividad por ahora es limitado.

"El Yuan pesa casi 19% en el índice de tipo de cambio multilateral del BCRA. Por lo tanto, considerando que en las últimas 5 ruedas la moneda de China se depreció poco más de 2% contra el dólar estadounidense y el peso argentino 1,2%, midiendo solamente el efecto cambiario Yuan/Peso el índice se apreció 0,2%", remarcó.

Yarde Buller agrega que la impresión es que el PBoC permitió que se debilitara un poco el Yuan para que las exportaciones puedan amortiguar en un contexto de mayores tasas en Estados Unidos y presiones bajistas sobre el crecimiento económico producto de la escalada de contagios de COVID.