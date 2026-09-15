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Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 8695 - Anteojos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

 8695 11° 7827 
 2°7639 12° 2209
 3°8837 13° 2811 
 4°5326 14° 5087 
 5°2743 15° 5677 
 6°7967 16° 5007 
 7°9147 17° 8497 
 8°0241 18° 5117 
 9°121619° 5993 
 10°3641 20° 3980 

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con los anteojos simboliza claridad, enfoque y la necesidad de comprender mejor una situación.

Si están rotos, sucios o no encajan, sugiere confusión o percepciones distorsionadas; ponértelos o encontrarlos indica nuevas perspectivas y soluciones.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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