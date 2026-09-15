En esta noticia
Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 8695 - Anteojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre
|1°
|8695
|11°
|7827
|2°
|7639
|12°
|2209
|3°
|8837
|13°
|2811
|4°
|5326
|14°
|5087
|5°
|2743
|15°
|5677
|6°
|7967
|16°
|5007
|7°
|9147
|17°
|8497
|8°
|0241
|18°
|5117
|9°
|1216
|19°
|5993
|10°
|3641
|20°
|3980
¿Qué significa soñar con Anteojos?
Soñar con los anteojos simboliza claridad, enfoque y la necesidad de comprender mejor una situación.
Si están rotos, sucios o no encajan, sugiere confusión o percepciones distorsionadas; ponértelos o encontrarlos indica nuevas perspectivas y soluciones.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.