Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8695 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

1° 8695 11° 7827 2° 7639 12° 2209 3° 8837 13° 2811 4° 5326 14° 5087 5° 2743 15° 5677 6° 7967 16° 5007 7° 9147 17° 8497 8° 0241 18° 5117 9° 1216 19° 5993 10° 3641 20° 3980

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con los anteojos simboliza claridad, enfoque y la necesidad de comprender mejor una situación.

Si están rotos, sucios o no encajan, sugiere confusión o percepciones distorsionadas; ponértelos o encontrarlos indica nuevas perspectivas y soluciones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.