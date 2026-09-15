Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 15 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2935 - Pajarito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 15 de septiembre

1° 2935 11° 4752 2° 5772 12° 6169 3° 9291 13° 4391 4° 1619 14° 0281 5° 2770 15° 5995 6° 1375 16° 8313 7° 4192 17° 2022 8° 3228 18° 9693 9° 7057 19° 2371 10° 3044 20° 7105

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza libertad, esperanza y pequeños mensajes del inconsciente.

Si vuela y canta, anuncia buenas noticias; si está herido o enjaulado, refleja bloqueos y miedo al cambio.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.