Acciones argentinas rompieron una barrera y se acercan al récord: ¿llegarán?

El optimismo del mercado respecto a las acciones argentinas se mantiene firme. Más allá de posibles tomas de ganancias en el corto plazo tras el rally, los operadores creen que están dadas las condiciones para que a mediano y largo plazo las acciones continúen alcistas y el índice S&P Merval quiebre el máximo histórico real que alcanzó en 2018.

Tras el avance de este lunes por encima de u$s 2000, nuevo récord nominal, el índice de acciones se encuentra muy cerca de llegar al máximo histórico real, el cual alcanzó a principios de 2018 al tocar los u$s 1800, que a precios de hoy representan alrededor de u$s 2250, teniendo en cuenta la inflación acumulada en Estados Unidos.

"El Gobierno está en su mejor momento desde que inició hace ya casi un año, con variables acomodándose a su favor, lo que ha llevado a esta euforia en el mercado. Esto ha derivado en que veamos cotizaciones mucho más normalizadas desde el punto de vista de los ratios versus comparables de la región", afirma José Ignacio Thome, de Grupo SBS.

Thome sostiene que los fundamentos actuales de la mayoría de las empresas que componen el S&P Merval son mucho mejores que los que habían en 2018. Por lo tanto, estima que si el Gobierno sigue dando señales positivas en lo fiscal e inflacionario, junto a novedades respecto a la llegada de "dólares frescos", el rally podría continuar.

A corto plazo, de acuerdo con el analista de renta variable, hay una marcada probabilidad de una corrección en los precios de las acciones, producto de posibles tomas de ganancias por parte de los inversores, teniendo en cuenta la magnitud y la velocidad de la tendencia alcista que mostraron estos papeles en las últimas semanas.

Fernando Marull, economista y titular de la consultora FMyA, sostiene que la baja del riesgo país beneficia las cotizaciones de las empresas locales. Resalta que si la tasa de riesgo soberano continúa cediendo, las compañías deberían valorizarse aún más y el índice S&P Merval debería avanzar por encima de los 2000 dólares.

El equipo de research de Portfolio Personal Inversiones destaca que, al menos en términos relativos frente a los títulos de deuda soberana en dólares, el índice de acciones locales no se encuentra sumamente apreciado. Incluso, afirma que está bien valuado si se observan las perspectivas favorables de los sectores que componen al Merval.

Los analistas IEB sostienen que está dados los fundamentos para que el índice de acciones llegue al pico que registró en el gobierno de Mauricio Macri, en base a factores como los superávits gemelos, la desaceleración de la inflación, la seguidilla de compras de reservas por parte del Banco Central, la caída del riesgo país y la buena gestión del Gobierno en el Congreso.

Además, de acuerdo con el bróker, también ayuda el contexto internacional. Los buenos datos económicos en Estados Unidos, el triunfo electoral de Donald Trump y la temporada de balances corporativos están impulsando a las acciones en Wall Street, lo que también favorece a los activos de renta variable local.

A la vez, resalta el acuerdo que firmó el presidente Javier Milei con el gobierno de Lula da Silva para exportar gas a Brasil, el cual aportaría ingresos de divisas por aproximadamente u$s 5100 millones durante el próximo año, lo que entusiasma al mercado en general y a las empresas productoras y transportadoras de gas en particular.