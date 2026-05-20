Fiebre por los relojes de bolsillo | La nueva colección de Swatch con una marca de lujo generó largas filas y desató violencia entre los compradores.

La empresa suiza Swatch, ha lanzado una nueva colección de relojes de bolsillo, en colaboración con la marca de lujo Audemars Piguet, que durante el fin de semana generaron largas colas, conatos de violencia, y en algunas ciudades obligaron a intervenir a la policía.

Sin embargo, según informó la agencia de noticias EFE, las acciones de Swatch en la Bolsa de Zúrich no se vieron afectadas después de la tumultuosa salida a la venta de sus relojes Royal Pop. En ese contexto, la empresa cerró la jornada de este lunes con un ascenso del 0,8% en el mercado de valores suizo.

La firma reconoció este lunes que la “fenomenal” demanda que han generado estos relojes causó problemas en al menos una veintena de sus tiendas en todo el mundo el pasado sábado, 16 de mayo, día de lanzamiento de la colección.

Relojes Royal Pop: cómo es la nueva colección y por qué es tan deseada

Con un diseño inspirado en el emblemático modelo Royal Oak de Audemars Piguet, lanzado en 1972, y la estética de la ochentera colección Pop de Swatch, la colaboración incluye ocho modelos con colores que van desde el rosa hasta el verde, con un cordón de piel.

En el corazón del distrito de lujo de Ginza, en Tokio, más de 200 personas hacían fila este viernes para hacerse con el nuevo lanzamiento. Decenas de personas llevaban ocupando el lateral de la acera desde el jueves por la noche, en una cola que seguía creciendo de manzana en manzana mientras pasaban las horas, según pudo comprobar EFE.

La nueva colección de Swatch con la marca de lujo Audemars Piguet generó largas filas y desató violencia entre los compradores. Fuente: EPA/KEYSTONE ANTHONY ANEX

¿Cuál es el precio de los nuevos relojes de bolsillo?

La nueva colección de relojes de bolsillo tiene precios que oscilan entre los 385 y los 400 euros, y al parecer son muy codiciados por redes de reventa, ya que en ese mercado se han llegado a comercializar por más de diez veces sobre el precio original.

Por su parte, un hombre de unos 50 años que hacía cola desde la mañana frente a un ordenador portátil explicó a EFE que estaba trabajando desde su silla plegable en el cruce de una de las calles por las que más turistas pasan en Tokio con el objetivo de conseguir uno de los relojes.

Dos estudiantes japoneses que hicieron noche en la calle para mantener su puesto en la cola dijeron en un primer momento a EFE que les interesaba porque se trata de un modelo ‘premium’. Pero finalmente reconocieron que quieren comprarlo “antes de que los chinos los revendan y suba el precio”.

La nueva colección de Swatch con la marca de lujo Audemars Piguet generó largas filas y desató violencia entre los compradores. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Fiebre de los relojes Royal Pop: dónde se registraron las aglomeraciones y episodios de violencia

Las colas de compradores interesados, que en muchos casos esperaban a la entrada de las tiendas desde la noche anterior, eran tan largas que el operativo en muchos centros comerciales no fue suficiente para contener las avalanchas, explicó la firma suiza.

Se registraron grandes aglomeraciones en establecimientos de Tokio, Ginebra, Singapur, Londres, París o Nueva York, entre otros muchos lugares.

En Barcelona, la presencia masiva de compradores en las puertas de la tienda de Swatch en la ciudad impidió la apertura del establecimiento el sábado y obligó a la intervención de la policía para evitar incidentes.