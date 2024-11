Acciones argentinas con Milei, al borde del récord de Macri: ¿hay margen para más?

Las acciones argentinas están cada vez más cerca de su máximo histórico nominal. El optimismo del mercado por los progresos macroeconómicos del gobierno de Javier Milei llevó al S&P Merval a tocar los u$s 1760, muy cerca del récord nominal de u$s 1800 que alcanzó a principios de 2018, bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Cabe resaltar que para llegar al récord en términos reales la distancia es un poco mayor. A precios constantes, de acuerdo con el analista Pedro Siaba, el máximo histórico que alcanzó en 2018 serían aproximadamente u$s 2290 a valores de hoy, teniendo en cuenta la inflación en dólares acumulada en este lapso.

Cepo al dólar: levantan otra restricción para que las empresas puedan acceder a divisas

Los operadores bursátiles afirman que, si bien en el corto plazo puede haber toma de ganancias tras las fuertes subas acumuladas, las perspectivas hacia el mediano y largo plazo son alcistas debido a la mayor solidez de la macroeconomía. Pero, para ello, debería mantenerse el rumbo de la macro y un contexto externo favorable.

Puede haber más



"El Merval llegando al récord nominal es algo que hace unos meses parecía poco probable. Aún así, acá estamos, y el apetito por acciones argentinas está más vigente que nunca. Tanto inversores locales como fondos e instituciones de afuera tienen los ojos puestos sobre la Argentina", asegura Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital.

Damián Palais, analista de Cocos Capital, afirma que las acciones seguirán alcistas siempre y cuando la política acompañe, factor fundamental para los activos locales y emergentes en general. Con este driver, más la continuidad en la compra de reservas y superávit fiscal, no ve razones para proyectar al Merval bajista, sino todo lo contrario.

Además, resalta que la salud financiera de las compañías locales hoy se encuentra en mejor estado que en 2018. Ahora, sostiene, las empresas tienen bajos niveles de deuda e importantes proyecciones a futuro, lo que en parte explica la demanda de la renta variable.

Julio Calcagnino, de TSA Bursátil, resalta que, a priori, la relación entre el S&P Merval y el riesgo país sugiere que las acciones están sobrevaluadas. Pero afirma que esa relación contrasta con el hecho de que los precios históricos y las buenas expectativas del mercado sugieren que aún hay margen alcista en varios segmentos.

"Es importante señalar que, dada la dinámica que mostraron los activos locales en general durante el último año, la relación de riesgo-retorno ya no es tan clara como antes. Evidentemente, en muchos casos, es difícil esperar que haya subas de igual magnitud a la que se registró durante los últimos meses", advierte Calcagnino.

Sectores con mayor potencial alcista



Juan Diedrichs, de Capital Markets Argentina, estima que el sector con mayor potencial alcista es el energético, debido a la fortaleza que implica Vaca Muerta y la posibilidad de monetizar los recursos naturales. En segundo lugar, agrega, el sector bancario, porque es capta mejor y más rápido la recuperación de la actividad económica.

"El sector energético sigue siendo importante. Entre ellos, YPF, que si bien tiene un montón de problemas, aún está lejos de sus máximos. También, Central Puerto, que comparado con su máximo anterior ahora es una empresa mucho más grande y tiene sentido que valga más. Pampa, no tanto, porque ya recorrió bastante", agrega el analista José Ignacio Bano.

Ambrosetti afirma que, tras el avance de acciones energéticas y bancarias, hoy ve potencial en las relacionadas con actividades reguladas. Con la flexibilización de controles en la economía y desregularización de tarifas, prevé que el sector comenzará a mostrar ingresos superiores, lo que puede impulsar la valuación de sus activos.

"A largo plazo, el sector que miramos con mejores ojos es el energético. Puntualmente, el de Oil & Gas, de la mano de Vaca Muerta. En este segmento, nos volcamos por YPF, ya que es la compañía con mayor market share en la Argentina, mayor tenencia de activos en Vaca Muerta y está inmersa en toda la cadena de valor del petróleo", añade Palais.