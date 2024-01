Abren cuentas bancarias en Estados Unidos para pagar importaciones

El 4,4% de suba del contado con liquidación hasta $ 1215, lo que lleva a un alza del 25% en lo que va de este mes, está relacionado con el pago de importaciones a través de esa vía.

"Hay cada vez más medianas y pequeñas empresas argentinas pidiendo abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos para pagar importaciones a través del contado con liquidación", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Revela que lo hacen para poder cumplir con sus proveedores, "en un escenario donde la peor situación es no tener producto, ya que el Bopreal es más que nada para las grandes empresas que tienen pendiente girar al exterior".

Por qué cayeron los activos argentinos en Wall Street

Por qué una baja de tasas de la Fed puede impulsar a la deuda privada local

Dólar importador

En cambio, la gran mayoría de las pymes necesitan esos pesos para seguir reponiendo mercadería. "Nadie se stockea en un escenario recesivo, donde puede haber apertura total de importaciones, entonces la clave pasa por sacarse de encima la mercadería, pero mientras tanto las pymes necesitan seguir importando", asegura Sardáns.

Las multinacionales tienen el tema resuelto desde su casa matriz, abriéndole una cuenta a su sociedad argentina, pero las medianas empresas, de rubros tan disímiles como laboratorios, plástica, electrónica y farmacéutica agropecuaria abren cuentas para mandar u$s 20.000, u$s 100.000 o u$s 500.000, lo que mete presión al CCL.

El liqui lo hace con el bono AL30, que es más barato que el Cedear, y siempre termina en cuenta bancaria. Cuando se sale a una cuenta de bróker se debe hacer por Cedear, que es más caro, pero al tener cuenta bancaria se puede utilizar el AL30.

Con AL30

El liqui lo hace con el bono AL30, que es más barato que el Cedear, y siempre termina en cuenta bancaria. Cuando se sale a una cuenta de bróker se debe hacer por Cedear, que es más caro, pero al tener cuenta bancaria se puede utilizar el AL30.

A su vez, las empresas necesitan una cuenta bancaria porque ningún broker le permite hacer movimientos operativos de la gestión de negocios.

Al depositar el dinero hoy y extraerlo al día siguiente le pueden cerrar la cuenta, ya que el bróker es para manejar los saldos transitorios, pero en conexión con la cuenta bancaria.

Ruta del dinero

En vez de tener los dólares en la Argentina, se los tiene en letras del Tesoro de los Estados Unidos a corto plazo en un bróker, y cuando necesitan la plata para pagar al importador se vende la letra, que no tiene spread entre el precio de compra y el de venta, y tiene la ventaja de no tener comisión.

El tema es que son contados con los dedos de la mano los bancos que atienden empresas argentinas: "Cambian todo el tiempo las condiciones, las restricciones y los mínimos, que hace dos años eran de entre u$s 1000 y u$s 5000 y ahora son entre u$s 25.000 y u$s 50.000.

Demanda de dinero

Un informe de IEB Research revela que la suba en el precio del CCL se puede explicar por el inicio de una reversión de la demanda de dinero estacionalmente alta de final de año, tasas de intereses que son muy negativas en términos reales y cierta disminución en la liquidación de los exportadores, que actualmente cruzan el 20% a través del CCL.

Mirado en términos históricos, el nivel del CCL actual se encuentra lejos de los máximos alcanzados en la semana previa a las elecciones generales y a la crisis generada con la salida de Silvina Batakis, donde este tipo de cambio alcanzó valores de $ 1.500 y $ 1.600 a precios de hoy, respectivamente. "Desde el lado de los fundamentals macro creemos que la brecha puede seguir ampliándose", vaticinan en IEB.

Bopreal

Desde el área de Research de Adcap Grupo Financiero señalan que los importadores que se quedaron con pesos tienen en relación al bono para importadores tres alternativas:

i) Quedarse los pesos y hacer carry a la espera de que baje la brecha.

ii) Salir al CCL y asumir el costo de la brecha en 45% y a la vez perder acceso al MULC por 90 días.

iii) Optar por el Bopreal apostando a que el mercado secundario provea los dólares a una paridad mayor a 70%.