Para ingresar a México, Chile y Uruguay, los viajeros extranjeros deben presentar documentación vigente y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por cada país. Por ese motivo, postergar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes e incluso impedir el viaje.

Las aerolíneas verifican la documentación durante el check-in y las autoridades migratorias vuelven a hacerlo en los pasos fronterizos o aeropuertos. Sin embargo, Chile y Uruguay contemplan excepciones que permiten a determinados ciudadanos sudamericanos viajar únicamente con su documento de identidad vigente.

Qué piden México, Chile y Uruguay para autorizar el ingreso

Los requisitos no son idénticos. El Instituto Nacional de Migración de México no establece una vigencia mínima determinada para el pasaporte, pero exige que permanezca vigente durante toda la estadía y hasta la salida del territorio. En Chile, el documento utilizado para viajar también debe mantenerse vigente, mientras que algunos ciudadanos sudamericanos pueden ingresar utilizando su identificación nacional.

Uruguay, por su parte, contempla el ingreso con cédula de identidad o pasaporte para nacionales de países del Mercosur y Estados Asociados, siempre que la documentación se encuentre vigente y en buen estado. Para otras nacionalidades pueden aplicarse requisitos de pasaporte y, dependiendo del país de origen, visa consular.

México

Pasaporte válido y vigente .

No existe una exigencia general de seis meses de vigencia: el documento debe permanecer vigente durante toda la estancia y hasta la fecha prevista de salida.

Según la nacionalidad del viajero, puede ser necesaria una visa.

Chile

Los extranjeros que utilicen pasaporte deben presentar un documento vigente que cubra el período correspondiente a su estadía.

Ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay pueden ingresar como turistas utilizando su documento nacional de identidad vigente.

Uruguay

Los viajeros deben ingresar con un documento de identidad o pasaporte vigente y en buen estado , según su nacionalidad.

Los nacionales de países del Mercosur y Estados Asociados pueden utilizar su cédula de identidad o pasaporte del país de origen.

La información oficial uruguaya señala para este régimen documentos con un mínimo de seis meses de vigencia .

Los extranjeros de determinadas nacionalidades necesitan obtener una visa antes de viajar.

Para ingresar a México, Chile y Uruguay, los viajeros extranjeros deben presentar documentación vigente y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por cada país. Magnific

Qué pasa en México, Chile y Uruguay si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el viajero necesita utilizar pasaporte y el documento está vencido, no cumple con las condiciones exigidas para viajar. Esto puede impedir el embarque o derivar en un rechazo de ingreso durante el control migratorio.

La situación cambia para quienes pueden viajar legalmente con su documento nacional de identidad. Determinados ciudadanos sudamericanos pueden ingresar a Chile y Uruguay sin necesidad de presentar un pasaporte, siempre que la identificación admitida por las autoridades esté vigente y cumpla con las condiciones correspondientes .

En México, en cambio, las autoridades señalan expresamente que los extranjeros deben presentar pasaporte vigente y que no se exige un plazo mínimo general de validez. Esto significa que un documento próximo a vencer puede ser utilizado si permanece vigente durante toda la estadía y hasta el momento de abandonar el país.

Antes de viajar conviene: