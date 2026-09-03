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Quienes en Estados Unidos cuidan y mantienen económicamente a un adulto mayor, como un padre, una madre u otro familiar de la tercera edad, pueden acceder a un beneficio económico a través del sistema tributario. No se trata de un depósito directo, sino de un crédito del IRS que reduce lo que la persona debe pagar de impuestos, pensado para aliviar la carga de quienes tienen a un mayor a su cargo.
El crédito que beneficia a los que cuidan y conviven con personas mayores
El principal beneficio es el llamado Crédito por Otros Dependientes (ODC), a veces conocido como “crédito por cuidador familiar”. Se trata de un crédito de hasta 500 dólares por cada dependiente calificado que no reúne los requisitos para el crédito tributario por hijos.
A diferencia de una ayuda que se cobra en efectivo, este es un crédito no reembolsable: reduce el impuesto que la persona debe pagar (hasta llevarlo a cero), pero no se devuelve como dinero si no se adeudan impuestos. Aun así, para muchas familias representa un ahorro concreto al momento de presentar la declaración.
Según estimaciones del sector, 1 de cada 5 contribuyentes elegibles no reclama este tipo de crédito, muchas veces por desconocer que le corresponde.
Requisitos para obtener ayuda económica por convivir con mayores de 65
Para poder reclamar el crédito por tener a cargo a un adulto mayor, en general deben cumplirse estas condiciones:
- Parentesco o convivencia: el mayor debe ser un familiar calificado (padre, madre, abuelo, etc.) o una persona que haya vivido con el contribuyente durante todo el año.
- Aporte económico: el contribuyente debe cubrir más de la mitad (50%) de la manutención total de esa persona durante el año.
- Límite de ingresos del mayor: el dependiente no puede tener ingresos brutos superiores a 5.300 dólares en 2026. Un dato clave: los ingresos del Seguro Social generalmente no cuentan para ese límite, lo que permite que muchos jubilados califiquen.
- Estatus y número de identificación: el dependiente debe ser ciudadano, nacional o residente de EE.UU. y tener un número de Seguro Social o de identificación fiscal (ITIN) válido.