Quienes en Estados Unidos cuidan y mantienen económicamente a un adulto mayor, como un padre, una madre u otro familiar de la tercera edad, pueden acceder a un beneficio económico a través del sistema tributario. No se trata de un depósito directo, sino de un crédito del IRS que reduce lo que la persona debe pagar de impuestos, pensado para aliviar la carga de quienes tienen a un mayor a su cargo.

El crédito que beneficia a los que cuidan y conviven con personas mayores

El principal beneficio es el llamado Crédito por Otros Dependientes (ODC), a veces conocido como “crédito por cuidador familiar”. Se trata de un crédito de hasta 500 dólares por cada dependiente calificado que no reúne los requisitos para el crédito tributario por hijos.

A diferencia de una ayuda que se cobra en efectivo, este es un crédito no reembolsable: reduce el impuesto que la persona debe pagar (hasta llevarlo a cero), pero no se devuelve como dinero si no se adeudan impuestos. Aun así, para muchas familias representa un ahorro concreto al momento de presentar la declaración.

Según estimaciones del sector, 1 de cada 5 contribuyentes elegibles no reclama este tipo de crédito, muchas veces por desconocer que le corresponde.

El IRS ofrece un crédito de hasta 500 dólares a quienes cuidan y mantienen a un adulto mayor a cargo. El Cronista

Requisitos para obtener ayuda económica por convivir con mayores de 65

Para poder reclamar el crédito por tener a cargo a un adulto mayor, en general deben cumplirse estas condiciones: