Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren que será clave para la producción y el turismo de la región. Foto (IA)

En esta noticia Por qué resulta estratégica la reactivación del tren en Santa Cruz

El ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra actualmente en fase de recuperación tras años https://www.cronista.com/informacion-gral/tras-anos-de-espera-inauguran-un-nuevo-recorrido-del-tren-mas-popular-para-conectar-caba-con-el-conurbano/.

El proyecto, promovido por el Gobierno Provincial, tiene como objetivo reconectar localidades del interior patagónico y establecer al tren como un eje central de desarrollo productivo y turístico.

La iniciativa no se limita a una simple obra de infraestructura. Persigue la reconstrucción de un componente esencial de la historia santacruceña y proyecta el ferrocarril como herramienta de integración territorial en una provincia con vastas distancias internas.

Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren que será clave para la producción y el turismo de la región. Foto (Archivo)

La vuelta del tren permitiría:

Reducir costos de flete para la producción local.

Mejorar la conectividad de localidades con escasa infraestructura vial alternativa.

Habilitar un corredor turístico en una región que atrae visitantes de todo el mundo.

En este sentido, el gobernador Claudio Vidal promueve una agenda centrada en recuperar infraestructura estratégica como palanca de crecimiento económico, en un contexto donde Santa Cruz busca diversificar su matriz productiva más allá del petróleo.

Por qué resulta estratégica la reactivación del tren en Santa Cruz

El tramo Jaramillo–Fitz Roy se ubica en una región con un alto potencial minero, ganadero y turístico en la Patagonia austral.

Durante un largo periodo, el abandono de la red ferroviaria ha generado una dependencia casi exclusiva del transporte por carretera, lo cual implica costos logísticos significativos para los productores y comunidades remotas.

El retorno del tren brindaría la posibilidad de:

Reducir costos de flete para la producción local.

para la Mejorar la conectividad de localidades con deficiente infraestructura vial alternativa.

con deficiente infraestructura vial alternativa. Habilitar un corredor turístico en una región que atrae visitantes de todo el mundo.

Colaboración entre el Gobierno y el sector ferroviario para recuperar el ramal Jaramillo–Fitz Roy

El proceso se hizo público cuando la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, recibió al secretario general de La Fraternidad, Walter Tajes, en un encuentro destinado a coordinar la participación del sector ferroviario en la recuperación del ramal.

En la reunión se abordaron tres ejes fundamentales:

El rol del sector ferroviario organizado en la implementación del proyecto.

La incorporación y formación de trabajadores para operar el ramal.

La importancia de integrar memoria, producción y proyección a futuro en la estrategia provincial.

Si bien el proyecto todavía no tiene cronograma oficial publicado ni monto de inversión confirmado por el Gobierno de Santa Cruz, las gestiones entre el Ejecutivo provincial y el sindicato ferroviario marcan un avance en la fase de planificación previa a las distintas tareas que se realizarán.

La articulación con La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas de trenes en Argentina, es un paso necesario antes de cualquier licitación o inicio de obra formal. Sin acuerdo laboral, no hay servicio ferroviario posible.

El ramal Jaramillo–Fitz Roy representa, en este marco, una apuesta de largo plazo: un tren que conecte producción, historia y turismo en el extremo austral del país.