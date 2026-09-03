Contar con un seguro de responsabilidad civil al día es un requisito esencial al momento de circular y Nueva York detalla a todos los conductores cuáles pueden ser las consecuencias de movilizarse sin tener este requisito al día.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) la falta de seguro es motivo de suspensión de la licencia de conducir o del privilegio de hacerlo.

Además, cuando un vehículo no está asegurado y tiene matricula vigente, el propietario puede verse obligado a entregar el registro y las placas al organismo.

Suspenderán la licencia de conducir de quienes no circulen con seguro

El DMV incluye la ausencia de seguro de responsabilidad civil para automóviles entre los motivos habituales por los que una licencia o privilegio de conducir es suspendido.

Esto significa que la persona pierde de forma temporal su autorización para circular y la medida puede perdurar por un período determinado o mantenerse en vigencia hasta que el conductor cumpla con las acciones exigidas.

En ambos casos, el DMV notifica al domicilio que tiene entre sus registros y envía las instrucciones que deberá seguir el conductor.

Podrán suspender la licencia de conducir de quienes circulen sin seguro vigente. Chat GPT

Qué dicen las autoridades sobre la matrícula y las placas del vehículo en estos casos

Las consecuencias de esta acción no recaen únicamente sobre la licencia. De acuerdo con las normas, si un vehículo no cuenta con seguro y su registro continúa en vigencia, el propietario debe entregar tanto el registro como las placas al Departamento de Vehículos Motorizados.

Qué hacer si hubo un problema con el seguro

Cuando hubo una interrupción con la cobertura, los conductores pueden presentar pruebas de seguro de forma online para evitar la medida.