Qué es la paradoja de Jevons y cómo se aplica a la energía

Hace unos años, dos médicos de San Francisco, Mary Mercer y Christopher Peabody, convencieron al ajetreado hospital donde trabajaban para llevar a cabo un experimento. Sustituyeron sus viejos pagers, toscos e inflexibles, por un sistema más barato, flexible y potente. Se llama WhatsApp.

El piloto no fue un éxito. ¿La razón principal? La mensajería se hizo demasiado fácil. Interrumpir a un consultor ocupado escribiéndole al pager para exigir que devolviera la llamada era una medida seria, tomada con cuidado. Pero con WhatsApp, ¿por qué no hacer una foto o incluso un video y enviarlo para obtener un consejo? Los médicos pronto se vieron desbordados.

A los estudiantes de economía de la energía, esta historia les suena terriblemente familiar. Es la paradoja de Jevons.

William Stanley Jevons nació en 1835 en Liverpool, en un país enriquecido por una revolución industrial impulsada por el carbón. Estaba a punto de cumplir 30 años cuando publicó el libro que lo dio a conocer como economista, La cuestión del carbón. Jevons advertía de que el carbón de Gran Bretaña se agotaría pronto (una llamativa advertencia que resultó ser errónea) pero, lo que es más intrigante, advertía de que la eficiencia energética no era la solución. "Es una confusión total de ideas suponer que el uso económico del combustible equivale a una disminución del consumo", explicaba. "La verdad es justamente lo contrario".

Imaginemos el desarrollo de un horno más eficaz, que produjera más hierro con menos carbón. Estos hornos más económicos proliferarían. Jevons argumentaba que se produciría más hierro, lo cual era positivo, pero que el consumo de carbón en sí no disminuiría.

¿Es esto correcto? En una forma suave, el análisis de Jevons es ciertamente correcto. Cuando una tecnología que consume energía se vuelve más eficiente, utilizaremos más de ella.

Pensemos en la luz. A finales del Siglo XVIII, el presidente George Washington calculó que quemar una sola vela cinco horas al día durante todo el año le costaría 8 libras esterlinas. En relación con los ingresos de la época, eso equivale a unos u$s1000 en dinero de hoy. Estas finas velas de esperma de ballena eran lo suficientemente caras como para que incluso un hombre rico como Washington las conservara cuidadosamente.

La iluminación moderna es mucho más económica y, por tanto, se utiliza descuidadamente. Los LED son muchas veces más brillantes que las velas, y utilizamos mucha más luz y ahorramos mucha menos energía de lo que podríamos haber hecho de otro modo.

La forma más fuerte de la advertencia de Jevons es la paradoja de Jevons completa: cuando utilizamos tanto más de la tecnología más eficiente que ya no reducimos en absoluto el consumo de energía; de hecho, lo aumentamos . David Owen, en un artículo para The New Yorker, observaba que la tecnología de refrigeración que antes se utilizaba para enfriar la comida de una alacena ahora se usa para enfriar edificios enteros.

Ed Conway, autor de 2023's Material World, señala la Esfera de Las Vegas, que tiene 1,2 millones de LED en su superficie. No estoy seguro de cuál es la factura de la luz, pero sospecho que con ella se pagarían una o dos velas.

La paradoja de Jevons tira por la borda la única certeza que tenemos en política energética: que nadie podría ser tan estúpido como para oponerse a autos, casas y electrodomésticos que obtienen el mismo resultado con menos energía y menos dinero.

¿Realmente Jevons ha arruinado todo esto? No. Owen, normalmente un sabio escritor, parece considerar la paradoja de Jevons como algo totalmente ineludible, como la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, si un auto eficiente le ahorra a un conductor miles de dólares en combustible, explica Owen, " es improbable que el medio ambiente salga ganando, ya que esos dólares se gastarán inevitablemente en bienes o actividades que implican consumo de combustible ".

Sin embargo, es casi seguro que el medio ambiente saldrá ganando, ya que hay pocas formas más perjudiciales de gastar u$s1000 que gastarlos en gasolina. El dinero podría gastarse en carbón por u$s1000, supongo, pero también podría gastarse en plantones de árboles por u$s1000 o en clases de yoga.

Afortunadamente podemos refutar la fuerte paradoja. Durante mi vida, el consumo de energía por persona en el Reino Unido se ha reducido en un tercio, mientras que las emisiones de dióxido de carbono por persona han disminuido casi un 60%. Como explica Hannah Ritchie en su libro Not the End of the World, aunque parte de este descenso refleja la deslocalización de la fabricación a otros países, la mayor parte no. La eficiencia energética ha reducido realmente el consumo de energía.

Vale la pena tomarse en serio a Jevons. Cuando regulamos para exigir eficiencia energética, el consumo caerá menos de lo que sugiere la pura aritmética. Por ello, la política energética debería considerar siempre otros instrumentos, incluido el viejo favorito de los economistas, un impuesto sobre el carbono, que es una forma a prueba de Jevons de desincentivar los combustibles fósiles. Pero no dejemos que Jevons nos arrastre a la desesperación. Estamos avanzando hacia un mundo más limpio, y la eficiencia energética tiene mucho que ver en ello.

¿Un lugar donde la paradoja de Jevons parece ineludible? Mi bandeja de entrada. Es mucho más eficaz responder a un correo electrónico que a una carta manuscrita, pero me ahogo en mails.