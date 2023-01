Profesores vs. gurúes: lo que los economistas no entienden de las finanzas personales

En mi defensa diré que no tuve problemas financieros inmediatamente después de terminar mi máster en economía. Tardé meses. Tenía un trabajo decentemente remunerado y vivía dentro de mis posibilidades. Muy sencillo: había puesto 'inteligentemente' todos mis ahorros en una cuenta a 90 días para maximizar los intereses que ganaba. Cuando me sorprendió mi primera factura de impuestos, no tenía forma de cumplir el plazo de pago.

Afortunadamente, mi padre pudo tenderme un puente. No tenía formación en economía, pero tres décadas de experiencia adicional le habían enseñado una lección sencilla: pasan cosas, así que es mejor tener algo de efectivo en reserva si se puede . No fue el primer choque entre la economía formal y la escuela de la vida , ni será la última.

Hace poco me llamó la atención el artículo académico de James Choi 'Popular Personal Financial Advice versus the Professors'. Choi es profesor de finanzas en Yale. Tradicionalmente se trata de una disciplina muy técnica, pero después de que Choi aceptara dar una clase de finanzas personales, se sumergió en el popular mercado de libros de autoayuda financiera para ver qué tenían que decir sobre el tema gurús como Robert Kiyosaki, Suze Orman y Tony Robbins.

¿Y si el 2023 no es el 'gran reinicio' que esperaban los inversores?



Tras estudiar los 50 libros de finanzas personales más populares, Choi descubrió que lo que la teoría aconsejaba era a menudo muy distinto de lo que le decían los gurús financieros a decenas de millones de lectores . De vez en cuando había coincidencias: la mayoría de los libros de finanzas más populares prefieren los fondos indexados pasivos de bajo costo a los fondos gestionados activamente, y la mayoría de los economistas piensan lo mismo. Pero Choi encontró más diferencias que similitudes.

¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y quién tiene razón, los gurús o los profesores?

La respuesta depende del gurú, por supuesto. Algunos se dedican a arriesgados planes para hacerse rico rápidamente, o al poder del pensamiento positivo, o apenas ofrecen consejos coherentes. Pero incluso los libros de consejos financieros más prácticos se alejan notablemente de las soluciones óptimas calculadas por los economistas.

Qué dato mira la Reserva Federal para definir qué hará con las tasas



A veces, los libros populares están, simplemente, equivocados . Por ejemplo, una afirmación común es que cuanto más tiempo se mantienen las acciones, más seguras se vuelven. No es cierto. La renta variable ofrece más riesgo y más beneficios, tanto si se mantiene durante semanas como durante décadas. (En un horizonte temporal largo, es más probable que superen a los bonos, pero también es más probable que sufran alguna catástrofe). Aun así, Choi considera que este error no perjudica demasiado, porque da lugar a estrategias de inversión razonables aunque la lógica sea confusa.

Pero hay otras diferencias que deberían hacer reflexionar a los economistas. Por ejemplo, el consejo económico estándar es que hay que pagar las deudas con intereses altos antes que las deudas más baratas , por supuesto. Pero muchos libros de finanzas personales aconsejan dar prioridad a las deudas más pequeñas como un truco de vida de autoayuda: agarra esas pequeñas victorias, dicen los gurús, y empezarás a darte cuenta de que un camino para salir de deudas es posible.

Si creés que esto tiene algún sentido, sugiere un punto ciego en el asesoramiento económico estándar. La gente comete errores: está sujeta a tentaciones, malinterpreta riesgos y costos y no puede calcular reglas de inversión complejas. Un buen asesoramiento financiero tendrá esto en cuenta e, idealmente, se defenderá de los peores errores. (La economía del comportamiento tiene mucho que decir sobre esos errores, pero ha tendido a centrarse en la política más que en la autoayuda).

Por qué las carteras 60/40 se enfrentan a otro año difícil



Hay otra cosa en la que el asesoramiento económico estándar tiende a equivocarse: se enfrenta mal a lo que los veteranos economistas John Kay y Mervyn King denominan "incertidumbre radical" -incertidumbre no sólo sobre lo que podría ocurrir, sino sobre el tipo de cosas que podrían ocurrir.

Por ejemplo, el consejo económico estándar es que deberíamos suavizar el consumo a lo largo de nuestro ciclo vital, acumulando deuda mientras somos jóvenes, acumulando ahorros en la próspera mediana edad y gastando esa riqueza en la jubilación . Bien, pero la idea de un 'ciclo vital' carece de imaginación sobre todas las cosas que pueden ocurrir a lo largo de una vida. La gente muere joven, se divorcia, deja un trabajo bien pagado para dedicarse a sus pasiones, hereda sumas importantes de tías ricas, consigue ascensos inesperados o sufre enfermedades crónicas.

No es que se trate de resultados inimaginables -me los acabo de imaginar-, sino que la vida es tan incierta que la idea de asignar el consumo de forma óptima a lo largo de varias décadas empieza a parecer muy extraña. El trillado consejo financiero de ahorrar el 15% de los ingresos , pase lo que pase, puede ser ineficiente, pero tiene cierta solidez.





Y hay una última omisión en la visión económica estándar del mundo: podemos simplemente despilfarrar el dinero en cosas que no importan. Muchos sabios de las finanzas, desde el movimiento ultrafrugal Independencia Financiera, Jubilación Anticipada (FIRE, por sus siglas en inglés) hasta mi propio colega del Financial Times, Claer Barrett, hacen hincapié en una idea básica: gastamos sin pensar cuando deberíamos gastar con atención. Pero aunque la idea es importante, ni siquiera hay forma de expresarla en el lenguaje de la economía.

Mi formación como economista me enseñó muchas cosas valiosas sobre el dinero, dándome una confianza justificada en algunas áreas y una humildad justificada en otras: soy menos propenso a caer en esquemas de enriquecimiento rápido y menos propenso a creer que puedo adivinar el mercado de valores. Sin embargo, mi formación también ha fallado en muchas cosas. James Choi merece crédito por darse cuenta de que los economistas no tenemos el monopolio de la sabiduría financiera.