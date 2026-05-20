Encuentran el mayor tesoro de la Era Vikinga y desentierran una reliquia de guerra con más de 1.300 años de antigüedad Fuente: Patrimonio Cultural de Innlandet

Un inesperado hallazgo arqueológico en Noruega sorprendió a especialistas e historiadores luego de que un niño de apenas seis años encontrara una antigua espada enterrada durante una excursión escolar.

La reliquia, descubierta en una zona rural cercana a Oslo, tendría más de 1.300 años de antigüedad y pertenecería a un período previo a la Era Vikinga, considerado clave para el desarrollo de las primeras élites guerreras escandinavas.

El sorprendente hallazgo que realizó un niño durante una excursión escolar

El descubrimiento ocurrió en Brandbu, dentro del municipio de Gran, ubicado al norte de Oslo.

Allí, el pequeño Henrik Refsnes Mørtvedt participaba de una actividad educativa junto a sus compañeros cuando detectó un objeto metálico sobresaliendo entre la tierra removida por tractores.

Encuentran el mayor tesoro de la Era Vikinga y desentierran una reliquia de guerra con más de 1.300 años de antigüedad Fuente: Patrimonio Cultural de Innlandet

Aunque estaba cubierto de óxido y suciedad, el objeto llamó rápidamente la atención por su tamaño y forma. Tras observarlo con mayor detalle, docentes y alumnos confirmaron que se trataba de una espada antigua.

El hallazgo fue informado a arqueólogos del condado de Innlandet, quienes iniciaron las primeras investigaciones para determinar el origen y la antigüedad de la pieza.

Cómo era la espada hallada y por qué pertenece a una etapa anterior a los vikingos

Los especialistas identificaron el arma como una espada de un solo filo conocida como sax o scramasax, un tipo de arma característica del llamado Período Merovingio, desarrollado entre los años 550 y 800.

Encuentran el mayor tesoro de la Era Vikinga y desentierran una reliquia de guerra con más de 1.300 años de antigüedad Fuente: Patrimonio Cultural de Innlandet

Según los primeros análisis, la espada tendría cerca de un metro de longitud y pertenecería al denominado Tipo F, una clasificación establecida por el arqueólogo Jan Petersen en sus estudios sobre armamento escandinavo.

El Período Merovingio fue una etapa de transición en Escandinavia marcada por:

La formación de identidades regionales.

El crecimiento de redes de poder.

La aparición de élites guerreras.

El desarrollo de nuevas técnicas de forja.

Los investigadores sostienen que esta época sentó las bases para el posterior surgimiento de los reinos vikingos y sus conocidas expediciones por Europa.

Qué ocurrirá ahora con la espada de más de 1.300 años encontrada en Noruega

Tras el descubrimiento, la espada fue trasladada al Museo de Historia Cultural de Oslo, donde será sometida a estudios arqueológicos y procesos de conservación especializados.

Los expertos esperan realizar radiografías y análisis metalúrgicos para conocer con mayor precisión cómo fue fabricada, qué materiales se utilizaron y cuál pudo haber sido su función original.

El hallazgo también volvió a poner el foco sobre la región de Handeland, conocida por su riqueza arqueológica debido a la presencia constante de restos históricos vinculados a la Edad de Hierro y antiguas comunidades escandinavas.