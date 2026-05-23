El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será confirmado próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con Israel y otros aliados clave de la región, como los países del Golfo Pérsico.

“Los aspectos finales y detalles del acuerdo están en discusión y se anunciarán en breve”, anticipó Trump.

Y reveló que “además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto”.

Agregó que ya había hablado con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, y por separado con Israel.

Describió el acuerdo como un “Memorando de Entendimiento relativo a la Paz” que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los demás países que participaron en las conversaciones de este sábado.

La publicación de Trump no hizo mención al programa nuclear iraní ni al uranio altamente enriquecido, un punto sobre el que Irán siempre se ha mostrado firmemente determinado a tratar más adelante.

El anuncio de Trump se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los mediadores paquistaníes afirmaran a lo largo de este sábado que se lograron avances significativos en las negociaciones de paz.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington, incluso sin asistir a la boda de uno de sus hijos, para dar seguimiento a las negociaciones y reunirse en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad, incluidos los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado propuestas de acuerdo a través de Pakistán, pero Trump expresó reiteradamente su frustración porque Teherán no se comprometió a dejar de enriquecer uranio y el republicano llegó a amenazar con retomar la ofensiva militar, rompiendo el alto el fuego vigente desde abril.

Además, Irán pretendía cobrar peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel.