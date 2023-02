Lo que Shakira no entiende de los hombres y sus autos

Los labios no mienten. La estrella pop Shakira está muy enojada con su expareja que la abandonó por una mujer más joven y se desahoga en un tiradera [diss track] dirigida a su infiel futbolista. La autoproclamada loba ha hecho las delicias de sus fans, de todos los que alguna vez han sufrido una ruptura sentimental y de los que creen que las canciones de venganza son una forma de recuperar poder.

Su exnovio, el exdefensor del Barcelona, Gerard Piqué, es ridiculizado por su superficialidad y su falta de aprecio por la persona a la que ha abandonado . No soy el más indicado para averiguar dónde está la culpa de la ruptura, aunque uno siempre tiene prejuicios contra el hombre que supuestamente abandonó a la madre de sus hijos, de 45 años, por una estudiante de 23 años.

Personalmente, siempre he pensado que la felicidad es mejor venganza que exhibir tu dolor, pero la canción ha funcionado increíblemente bien, acumulando más de 100 millones de visitas en YouTube . Y, sin embargo, me preocupan algunas de las letras, en particular la estrofa en la que desprecia a Piqué y a su nuevo amor con estas palabras: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo/Cambiaste un Rolex por un Casio". Piqué ha respondido desde entonces posando burlonamente con ambos.

La envidia a Ferrari sigue siendo una fuerza impulsora en la industria automotriz

La premisa es que le falta clase para lucir artículos de lujo, igual que le falta confianza para amar a una mujer fuerte . Aquí, obviamente, es donde el tema se equivoca. Si Piqué fuera de verdad un hombre de Twingo y Casio, cosa que como futbolista de primera división parece dudosa, esto sería un claro punto a su favor, el signo de un hombre bien plantado al que el consumismo superficial no lo hace girar la cabeza.

Mientras que el hombre que deja a su pareja por otra que tiene la mitad de su edad es obviamente sospechoso, el hombre que tiene dinero para autos rápidos y relojes de lujo pero que elige las otras opciones es claramente un acierto. Más sensato, práctico y, me atrevería a decir, probablemente más fiel.

¿Por qué elegir un reloj caro, ostentoso y tosco en lugar de una opción funcional y ligera que no hace que te roben? En cuanto al Ferrari, de nuevo Shakira se equivoca. Puede parecer divertido a los veinte años, pero e l hombre ideal conduce un Škoda . El Twingo es un poco pequeño, pero comparado con un Ferrari, es bonito, más respetuoso con el medio ambiente, mejor adaptado a la vida urbana y mucho más fácil de estacionar. Otra ventaja del Twingo es que no tenés que preocuparte por raspar la parte de abajo del auto cada vez que entras en una calle.

Y hablando de la afición por los autos rápidos, naturalmente me ha encantado leer esta semana sobre una nueva encuesta que sugiere que los hombres con autos deportivos llamativos están peor equipados en el departamento de pantalones.



Canción de Shakira y BZRP: las marcas "sal-picadas" reaccionaron al tema del momento

Para los automovilistas como yo, cuya lista de vehículos abarca desde Mini Metros hasta pequeños Škodas, encuestas como ésta validan sus elecciones vitales, consienten tus prejuicios y ofrecen el sueño de un mundo en el que lobas hambrientas de sexo se te acercan en un bar y pronuncian esas palabras inmortales: "Necesito un hombre que maneje un Twingo".

Siempre he tenido la esperanza de que esta historia fuera cierta, pero nunca he querido investigar por mi cuenta. Hay que decir que la encuesta era un asunto curioso, que no se basaba en datos, sino en una serie de preguntas capciosas diseñadas para sacar a la luz las actitudes de los consumidores y sus inseguridades personales. Al parecer, cuanto más inseguro se sentía el participante, más instantáneamente se inclinaba hacia el Ferrari . Desgraciadamente, no parece haber estudios equivalentes sobre los conductores de sedans y utilitarios. Puede que sean igual de deficientes, pero que carezcan de los medios para compensarlo.



Pero no nos quejemos. Es bueno ver a nuestros académicos dedicados a este tipo de análisis de vanguardia. En China, los equipos pierden el tiempo con la computación cuántica, pero Londres ha acaparado el mercado de la investigación sobre la sobrecompensación de los varones. Mientras tanto, Shakira necesita reformular sus letras y olvidarse de los Ferraris. Los datos demuestran que los hombres de verdad conducen Twingos.