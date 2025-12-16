Los precios del petróleo cayeron el martes a sus niveles más bajos desde mayo, a medida que los operadores comenzaron a descontar el posible impacto de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en un mercado de crudo que ya se espera esté fuertemente sobreofertado el próximo año.

El precio del crudo Brent descendió hasta u$s 59,70 por barril en las primeras operaciones, su nivel intradiario más bajo desde el 5 de mayo. El precio de referencia internacional no ha cerrado por debajo de los u$s 60 por barril desde la pandemia de Covid-19.

El West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, cerró el lunes en u$s 56,82 por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania estaba “más cerca ahora que nunca”, aunque funcionarios europeos advirtieron que las cuestiones territoriales aún no se han resuelto.

La caída en el precio del crudo llega tras una ronda de negociaciones de paz en Alemania. Fuente: EPA/EPA POOL CLEMENS BILAN / POOL

Analistas señalaron que cualquier acuerdo de paz en Ucrania tendría un impacto significativo a corto plazo en el mercado petrolero, al permitir potencialmente desarmar distorsiones logísticas creadas por las sanciones a las exportaciones rusas. “ Hay una gran cantidad de petróleo atrapado en cadenas de suministro extendidas ”, afirmó Martijn Rats, estratega global de commodities de Morgan Stanley.

Si bien la mayor parte del petróleo ruso ha seguido llegando al mercado pese a sucesivas rondas de sanciones, los petroleros se han visto obligados a recorrer distancias mucho mayores desde los puertos occidentales de Rusia hacia compradores en India o China.

“Si podemos volver a los patrones históricos de comercio, es casi como una liberación de inventarios”, dijo Rats. “Definitivamente decenas de millones, quizás algunos cientos de millones de barriles podrían quedar disponibles porque ya no estarían atrapados en estas rutas tan largas ”.

No obstante, advirtió que los mercados podrían estar adelantándose. “Ya hemos visto esto en algunas ocasiones antes y terminó siendo prematuro”.

Energy Aspects, una consultora, señaló que no espera “un acuerdo de paz rápido”, pero describió las negociaciones recientes como el mayor comodín geopolítico para el mercado petrolero, en particular durante el período de Navidad y Año Nuevo, cuando los volúmenes de negociación suelen ser bajos.

La incertidumbre llega tras un período de presión bajista sostenida sobre los precios del crudo. El Brent ha caído durante cinco meses consecutivos -su racha negativa más larga en 11 años- y acumula una baja cercana a los u$s 20 por barril en lo que va del año, ante el temor de un exceso de oferta. La producción global aumentó en 3 millones de barriles diarios en 2025, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), impulsada por la OPEP y por países no miembros como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.