Donald Trump dijo que era “uno de los grandes honores” de su vida recibir el primer “Premio de la Paz” de la FIFA el viernes, marcando un nuevo punto alto en la amistad entre el presidente de EE.UU. y su par en el organismo rector del fútbol, Gianni Infantino.

Un video de la FIFA que anunciaba el premio afirmó que Trump había ayudado a poner fin a una larga lista de conflictos internacionales , incluidos los de India y Pakistán y Armenia y Azerbaiyán. “Esta ha sido una presidencia marcada por acciones para promover la paz en todo el mundo”, decía la voz en off.

El nuevo galardón, que la FIFA anunció hace un mes, fue otorgado durante el sorteo de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington, institución que Trump preside ahora tras desplazar a su directorio en febrero.

“ Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida ”, dijo el presidente en el escenario junto a Infantino, después de ponerse la medalla del premio de la paz de la FIFA. “ Salvamos millones y millones de vidas ”. Luego felicitó a Infantino por las sólidas ventas de entradas para el Mundial.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la líder de México, Claudia Sheinbaum, también asistieron al sorteo. Los tres países serán coanfitriones del torneo el próximo verano.

Infantino había dicho anteriormente que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para asegurar un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. El comité con sede en Noruega otorgó el premio de este año a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El fastuoso evento del viernes fue co-conducido por la supermodelo alemana Heidi Klum y el actor de Hollywood Kevin Hart, e incluyó una actuación en vivo de Village People. El éxito disco de la banda en los años setenta, “YMCA”, fue un clásico en los actos de campaña presidencial de Trump.

Trump e Infantino han forjado un estrecho vínculo en los últimos años. El presidente de la FIFA ha realizado visitas regulares a la Casa Blanca y Mar-a-Lago, asistió a la asunción de Trump en enero y abrió una nueva oficina de la FIFA dentro de la Trump Tower en Nueva York en julio.

En un evento empresarial en Miami el mes pasado, Infantino dijo que consideraba a Trump “realmente un amigo cercano” y llamó a sus opositores a respetar el resultado de las elecciones de 2024 apoyando sus políticas.

“ Él tiene una energía increíble y eso es algo que realmente admiro ”, dijo Infantino sobre Trump. “ Él hace cosas. Hace lo que dice. Dice lo que piensa. Dice, en realidad, lo que mucha gente también piensa, pero quizá no se atreve a decir ”.

Trump, que subió al escenario en el mismo evento poco después, elogió a Infantino como “alguien importante”. El líder estadounidense dijo que no habría sido presidente durante el Mundial del próximo año de no ser por las “elecciones manipuladas” de 2020 que luego lo llevaron a postularse nuevamente en 2024. Trump ha afirmado repetidamente, de manera falsa, que Joe Biden robó las elecciones de 2020.

“ No se suponía que fuera así ”, dijo Trump. “ Estoy un poco contento con cómo resultaron las cosas ”.

El presidente de EE.UU. ha adoptado el Mundial y el fútbol en general como una plataforma para llegar a miles de millones de personas alrededor del mundo. Este verano, entregó el trofeo en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA y luego se quedó a celebrar con los jugadores del equipo ganador, el Chelsea de la Premier League inglesa.

El mes pasado, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo se sumó a una delegación saudí a la Casa Blanca encabezada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Trump dijo que su hijo Barron era “gran admirador” del Ronaldo, de 40 años, que ahora juega en el reino.

La FIFA ha asegurado importantes avances de cara al Mundial del próximo verano. Los poseedores de entradas para el torneo recibirán citas aceleradas de visa bajo un nuevo esquema anunciado el mes pasado, mientras que la “Gran y Hermosa ley” de reforma fiscal de Trump, aprobada en julio, destinó 625 millones de dólares en fondos federales para ayudar a las ciudades anfitrionas con costos de seguridad .

Funcionarios de la FIFA han rechazado la idea de que el premio de la paz sea simplemente una dádiva para Trump y han señalado anteriores reconocimientos otorgados a políticos.

En 2019, la FIFA otorgó a Mauricio Macri su primer “Living Football Award”, seis meses después de que el entonces presidente argentino invitara a Infantino a pronunciar un discurso en la cumbre del G20 en Buenos Aires.

Desde entonces, Infantino se ha convertido en un asistente habitual a este tipo de encuentros diplomáticos, incluido el de líderes mundiales en Egipto en octubre para la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza y el retorno de rehenes israelíes retenidos en el territorio . Macri preside ahora la Fundación FIFA.

En una carta al diario The Guardian el mes pasado, Bryan Swanson, director de medios de la FIFA, defendió el nuevo premio. “ En lugar de ser criticada por respaldar la paz en un mundo dividido, la Fifa debería ser reconocida por lo que es: un organismo rector global que quiere hacer del futuro un lugar más brillante ”.

Sin embargo, un exfuncionario de la Fifa describió el galardón como “surrealista”, “descarado” y una clara violación de la supuesta neutralidad política de la organización.

“ Este es el mundo en el que viven: donde ser descarado es una ventaja ”, dijo el exfuncionario. “Hay que tener una buena relación con un país anfitrión, pero esto va más allá”.

La FIFA no ha proporcionado detalles sobre cómo se concibió el premio de la paz ni cómo se eligió al ganador, lo que ha provocado críticas de grupos de campaña.