El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás parcialmente con una directiva migratoria que exigía a la mayoría de los solicitantes de green card completar el trámite desde el extranjero.

La medida original había provocado preocupación entre comunidades migrantes, especialmente latinas, debido al riesgo de separaciones familiares y pérdida de estabilidad laboral para quienes ya viven en Estados Unidos.

Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) deberá analizar en qué casos permitirá que el solicitante complete el ajuste de estatus dentro del país, sin necesidad de regresar a su nación de origen.

Uscis examinará caso por caso quiénes deberán salir de Estados Unidos para la green card

El cambio llega después de varios días de mensajes oficiales contradictorios y de un clima de incertidumbre entre quienes dependen de la residencia permanente para mantener su vida familiar y laboral en territorio estadounidense.

Uscis examinará caso por caso quiénes deberán salir de Estados Unidos para la green card.

Aunque la nueva disposición no elimina la regla inicial, sí abre la posibilidad de excepciones evaluadas caso por caso.

Qué cambia para quienes buscan la green card

La normativa original obligaba a muchos migrantes con visas temporales o permisos humanitarios a abandonar Estados Unidos para finalizar el proceso de residencia permanente.

Con la nueva instrucción, el ajuste de estatus dentro del país será considerado un alivio “extraordinario”, aunque todavía no se conocen con claridad los criterios específicos que utilizará Uscis para aprobar esos casos.

La modificación apunta principalmente a la manera en que se define dónde se completa el trámite migratorio y no implica la cancelación de solicitudes ya iniciadas.

Los oficiales migratorios deberán considerar circunstancias individuales antes de exigir que una persona salga de Estados Unidos mientras se procesa su green card.

El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás parcialmente con una directiva migratoria.

Sin embargo, las autoridades todavía no informaron cuántos solicitantes podrían beneficiarse ni cuáles serían los perfiles con mayores posibilidades de permanecer en el país durante el procedimiento.

Crece la incertidumbre entre estudiantes y trabajadores temporales

Uno de los sectores más afectados por la confusión en torno a la regla migratoria es el de quienes poseen visas temporales, como estudiantes, trabajadores o turistas.

El vocero de Uscis, Zach Kahler, había señalado inicialmente que este tipo de visas tiene un propósito limitado y que la permanencia temporal “no debería funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.

Aunque posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional matizó el alcance de la medida, el mensaje generó dudas entre miles de personas que planeaban cambiar su estatus migratorio sin abandonar Estados Unidos.

Organizaciones de defensa de migrantes y despachos de abogados advirtieron que los cambios y mensajes cruzados pueden provocar errores de cálculo, salidas forzadas del país y nuevos riesgos de separación familiar.

La flexibilización anunciada por el gobierno representa un alivio parcial para algunos solicitantes de green card, aunque el escenario migratorio continúa marcado por la incertidumbre sobre cómo se aplicarán las excepciones en cada caso.