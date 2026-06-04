Las frases más destacadas de la carta de AMLO.

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente con un extenso pronunciamiento en el que expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum y sorprendió al reivindicar su relación con Donald Trump. La frase que sintetizó su postura fue contundente: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

Desde su residencia en Palenque, Chiapas, el exmandatario AMLO aseguró que el actual y segundo Gobierno estadounidense mantiene una actitud distinta a la observada durante su administración. “El Trump de ahora es distinto al que traté”, escribió al recordar diversos acuerdos alcanzados mediante el diálogo durante su sexenio.

Reapareció AMLO con un discurso nuevo Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

López Obrador sostuvo que durante su relación con el entonces presidente republicano se resolvieron conflictos comerciales, migratorios y de seguridad sin confrontaciones mayores. Incluso afirmó que Trump escuchó recomendaciones de México en temas sensibles y que existía una relación basada en confianza mutua.

La nostalgia de Andrés Manuel López Obrador por el “otro Trump”

A lo largo de su mensaje, López Obrador construyó una imagen positiva del Trump con el que compartió responsabilidades gubernamentales. Recordó acuerdos comerciales, cooperación durante la pandemia y conversaciones directas para resolver desacuerdos, presentando aquella etapa como un periodo de entendimiento bilateral excepcional.

La evocación constante de experiencias pasadas funciona como una figura de nostalgia política. El expresidente contrapuso al mandatario que conoció con el actual ocupante de la Casa Blanca y sugirió que aquel liderazgo era más receptivo, pragmático y favorable para México.

Sheinbaum continúa con el legado de AMLO: la Cuarta Transformación.

La mirada de AMLO sobre el actual Donald Trump

Aunque evitó una confrontación directa, López Obrador expresó preocupación por el rumbo que ha tomado Trump en su nueva etapa política. Según escribió, algunas decisiones recientes reflejan una actitud diferente a la que observó durante las negociaciones bilaterales de años anteriores.

El exmandatario atribuyó esa transformación a la influencia de asesores y colaboradores cercanos. “Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros”, señaló, al tiempo que manifestó su deseo de que el presidente estadounidense rectifique ciertas posturas.

La defensa de Sheinbaum y Morena

La reaparición de López Obrador también estuvo marcada por una férrea defensa de Claudia Sheinbaum. El exjefe del Ejecutivo rechazó las críticas provenientes de sectores políticos estadounidenses y aseguró que la mandataria mexicana ha actuado con responsabilidad y prudencia frente a los desafíos actuales.

En su escrito afirmó que algunos actores de Estados Unidos buscan debilitar al movimiento gobernante. Según su interpretación, existe una estrategia para afectar políticamente a Morena y fortalecer a grupos opositores con miras a modificar el equilibrio político en México.

Presidente Donald Trump Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

López Obrador fue más allá y calificó a Sheinbaum como “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”. Con esa declaración cerró filas con su sucesora y reforzó el mensaje de respaldo total tanto a la mandataria como al proyecto político de Morena.

Top 6 de las frases más relevantes del mensaje de AMLO

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.” “El Trump de ahora es distinto al que traté.” “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.” “Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena.” “La presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa.” “Es la mejor presidenta de México de nuestro tiempo.”

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

La reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo lejos de ser un mensaje ceremonial. El expresidente volvió al debate público para defender a Claudia Sheinbaum, denunciar presiones externas contra Morena y expresar una inesperada añoranza por el Trump con el que gobernó. Su intervención ya abrió una nueva discusión política dentro y fuera de México.