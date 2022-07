La disparada de la inflación en Estados Unidos indica que se acercan tiempos difíciles para los mercados emergentes

Las terribles cifras de inflación de junio en Estados Unidos son un recordatorio de los días difíciles que se avecinan para muchos en ese país y en todo el mundo, y especialmente para los segmentos más vulnerables de la población y los países en desarrollo más frágiles.

Esto no se debe a que la inflación registrará otro máximo de cuatro décadas en los próximos tres meses. No lo hará. Más bien, es debido al daño que ya se ha desatado y al que está por venir.

Con un 9,1% para junio, la cifra general de la inflación del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos superó con creces el pronóstico promedio del 8,8%, registrando su nivel más alto desde 1981. La categoría núcleo también fue más alta de lo esperado y los detalles de composición se sumaron a las preocupaciones.

Crece la presión para que la FED suba las tasas, aunque Biden le resta importancia a la inflación récord



Este nivel de inflación sorprenderá a muchos, especialmente a aquellos que han sido consolados falsamente por una narrativa de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que, desde el primer día de este episodio de inflación, no ha logrado comprender la dinámica en juego, entender la seriedad de lo que está por venir y actuar con prontitud y decisión para evitar daños indebidos a tantos.

La impresionante cifra, que aparecerá en las portadas de los periódicos y dominará los programas de noticias y los sitios web, erosionará aún más la ya dañada credibilidad política de la Fed y socavará la eficacia de su importantísima herramienta de orientación prospectiva.

Y ésta es una Fed que, a diferencia del Banco Central Europeo, todavía tiene que explicar por qué ha pronosticado tan mal la inflación durante tanto tiempo; y a diferencia del Banco de Inglaterra, aún debe desempeñar el papel tecnocrático de un asesor honesto sobre lo que está pasando en la economía y por qué.

La Fed ahora no tiene más remedio que responder agresivamente. Es seguro que aumentará las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales a fines de este mes y bien podría considerar un aumento de 1 punto porcentual.

Una reacción política tan tardía aumentará el riesgo de una recesión, especialmente ya que la actividad económica se está desacelerando. Esto agrega la maldición de la inseguridad de ingresos a la grave erosión del poder adquisitivo causada por la inflación, un fenómeno que afecta particularmente a las personas de bajos ingresos.

Afortunadamente, la inflación bajará en los próximos tres meses. Ésa es la buena noticia. No tan bueno es la continua ampliación de las presiones de precios que fue evidente en los datos detallados de hoy. Eso se suma a la considerable incertidumbre que rodea lo pegajoso de un proceso de inflación que la Fed ha permitido que se arraigue más en la economía.

La inflación es un desafío político, además de económico



Como tal, y especialmente si la Fed no actúa rápidamente, sería una tontería descartar la posibilidad de una tercera ola de presiones inflacionarias que interrumpiría y revertiría el movimiento a la baja de los próximos tres meses.

Las implicaciones de todo esto van mucho más allá de Estados Unidos. Esta alta inflación, y la reacción de la política monetaria que implicará, agregarán combustible al fenómeno de los "pequeños incendios en todas partes" y es particularmente preocupante para los países en desarrollo que ya enfrentan inseguridad alimentaria y energética.

Ahora se enfrentan a un mayor endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, así como a una mayor apreciación del dólar que agravará su inflación importada y corre el riesgo de desestabilizar la sostenibilidad de su deuda y los mercados financieros nacionales.

No hay ninguna duda: las últimas cifras de inflación son indicativas de mares agitados por delante, en particular para los segmentos más vulnerables de la sociedad en Estados Unidos y en todo el mundo. Y pensar que gran parte de esto podría haberse evitado si la Fed, el banco central más poderoso del mundo, hubiera sido más receptiva con sus herramientas de política y no se hubiera aferrado tan obstinadamente a su postura de que los aumentos de inflación del año pasado fueron simplemente "transitorios".