Donald Trump afirmó que Vladimir Putin aceptó no disparar contra Kiev durante una semana después de que el presidente estadounidense le pidiera personalmente a su homólogo ruso que detuviera los ataques debido a las temperaturas extremas en la capital ucraniana.

Trump dijo que estaba “contento” de que Putin accediera.

“Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las ciudades y pueblos durante una semana en medio de este… frío extraordinario”, dijo Trump durante una reunión de gabinete el jueves.

“Y aceptó hacerlo. Y tengo que decirles que fue muy amable”.

Trump agregó que personas de su entorno le habían advertido que no “desperdiciara” una llamada con el líder ruso porque su pedido probablemente no tendría éxito.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, agradeció a Trump “la posibilidad de brindar seguridad a Kiev y a otras ciudades ucranianas durante este período invernal extremo”.

“ Esperamos que los acuerdos se implementen. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra ”, dijo.

Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Funcionarios ucranianos dijeron al Financial Times que varios intentos previos de su parte para asegurar un alto el fuego temporal con Rusia habían fracasado. En cambio, enjambres de drones y misiles han atacado infraestructura crítica a diario, mientras Moscú intenta doblegar al país.

Los bombardeos han dejado sin electricidad, calefacción y agua a millones de personas en medio de temperaturas bajo cero.

Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, dijo el jueves que Ucrania enfrenta una “catástrofe humanitaria”. “Es un invierno muy duro y los ucranianos están sufriendo de verdad. Se avecina una catástrofe humanitaria”, afirmó.

Trump dijo que “estamos muy contentos” de que Rusia haya aceptado contener el fuego porque misiles cayendo sobre ucranianos en medio del frío extremo “no es lo que necesitan”.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos discutieron por primera vez la idea de un llamado alto el fuego energético durante las conversaciones de paz en Abu Dabi el fin de semana pasado, según dos personas familiarizadas con el asunto y un alto funcionario ucraniano involucrado en las negociaciones.

Indicaron que fue idea de la delegación estadounidense que Ucrania y Rusia acordaran detener los ataques contra las instalaciones energéticas del otro como una medida de buena fe y un paso hacia la desescalada en medio de conversaciones de paz tensas.

“Si están dispuestos a hablar de algún tipo de alto el fuego, aunque sea temporal, vale la pena explorarlo”, dijo el alto funcionario ucraniano al Financial Times. “Lo queremos”.

Zelensky confirmó más tarde el jueves que los equipos habían debatido el alto el fuego energético en los Emiratos Árabes Unidos.

Los ataques de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania en las últimas semanas han sumido a Kiev y a varias otras regiones del país en el frío y la oscuridad en el invierno más duro de la guerra. En los últimos días, las temperaturas alcanzaron los –20 °C y se prevé que desciendan aún más la próxima semana.

En su discurso nocturno del miércoles, Zelensky dijo que sus servicios de inteligencia habían advertido que Rusia planeaba otro gran ataque aéreo contra Ucrania y que Kiev aún no tiene confirmación de Moscú de que haya aceptado detener sus bombardeos con misiles y drones.

“Lo que vemos es que Rusia ataca nuestra infraestructura energética todos los días”, dijo un alto funcionario ucraniano.

Se espera que Estados Unidos, Ucrania y Rusia mantengan más conversaciones tan pronto como la próxima semana.

“Las conversaciones continuarán dentro de aproximadamente una semana”, dijo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la reunión de gabinete en Washington. Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, estuvieron en Abu Dabi el fin de semana pasado para conversaciones trilaterales.