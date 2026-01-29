El crudo Brent superó los u$s 70 por barril el jueves por primera vez desde septiembre, luego de que los operadores reaccionaran a la escalada de amenazas de Donald Trump contra Irán.

Un ataque podría interrumpir los flujos de petróleo desde Irán y, potencialmente, desde una región más amplia del Golfo, clave para el suministro mundial de crudo.

Los precios del petróleo avanzaron casi 3% esta semana, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos utilizó un tono cada vez más hostil contra el régimen iraní tras su violenta represión de las protestas.

El USS Abraham Lincoln arribó a aguas de Medio Oriente a comienzos de esta semana como parte de lo que Trump calificó como una “hermosa armada” dirigida contra Irán. Aunque no está claro cómo piensa utilizar esa fuerza , el mandatario afirmó en una publicación en redes sociales el miércoles que los buques recurrirían a “velocidad y violencia, si fuera necesario”.

“ Está creciendo la ansiedad en los mercados petroleros ante la posibilidad de un evento agudo y, aun si no ocurre, la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente deja una sensación persistente”, señaló Edward Bell, jefe de investigación del banco con sede en Dubái Emirates NBD.

Si Estados Unidos tomara una acción directa, los operadores observarán de cerca si el suministro global de petróleo resulta afectado de manera concreta. “La geopolítica arde con intensidad, pero por poco tiempo en los mercados petroleros. A menos que se vean afectados los cargamentos, el impacto en los precios se disipará rápidamente”, agregó Bell.