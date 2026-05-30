Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 30 de mayo.
Estas son las efemérides del 30 de mayo
1903: Nace en Louisville (EE.UU.) Countee Cullen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento Americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la belleza nostálgica de su verso.
(Hace 123 años)
1846: Nace en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, Peter Carl Fabergé, famoso joyero que manufacturará hermosas piezas con forma de huevos de Pascua de oro y esmalte, animales en miniatura, cálices y bomboneras.
(Hace 180 años)
1220: En Vladimir, actual Rusia, nace Alexander Nevsky, líder ruso que luchará contra los suecos en 1240 venciéndoles en el río Neva, cercano a San Petersburgo. Más tarde, en abril de 1242, se enfrentará en Novgorod a los caballeros teutónicos y los derrotará en la batalla del lago Peipus logrando expulsarlos. Cuando los mongoles invadan Rusia desde el Este, hará de mediador entre su pueblo y los mongoles por lo que, en 1246, será nombrardo Gran Príncipe de Kíev por los mismos mongoles. En 1251 le auparán como Príncipe de Vladímir, quitando a su hermano Andrés. Será canonizado por la Iglesia ortodoxa rusa, cuya festividad se celebra el 12 de septiembre.
(Hace 806 años)
1778: Fallece en París (Francia) una de las más grandes figuras del siglo de las luces, Voltaire, filósofo que ha sido la conciencia de su época luchando contra la injusticia y el terror del sistema imperante. Entre sus obras, destacar el cuento filosófico "Cándido, o el optimismo", donde satiriza la filosofía de Leibniz, mostrando las atrocidades del mundo de la época.
(Hace 248 años)
1640: En Amberes (actual Bélgica), muere Pedro Pablo Rubens, pintor barroco de conocidas obras y principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII.
(Hace 386 años)
1431: Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias militares sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. En 1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los ingleses, soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola posteriormente a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En Rouan, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Será canonizada por la Iglesia Católica en 1920.
(Hace 595 años)
La efeméride más importante de este sábado
El evento más importante es el nacimiento de Alexander Nevsky en 1220, ya que su liderazgo y victorias militares fueron cruciales para la defensa de Rusia contra invasores y su rol como mediador con los mongoles marcó un período significativo en la historia del país, además de ser canonizado, lo que resalta su influencia cultural y religiosa.