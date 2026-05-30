Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 30 de mayo .

Estas son las efemérides del 30 de mayo

1903: Nace en Louisville (EE.UU.) Countee Cullen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento Americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la belleza nostálgica de su verso.

(Hace 123 años)

1846: Nace en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, Peter Carl Fabergé, famoso joyero que manufacturará hermosas piezas con forma de huevos de Pascua de oro y esmalte, animales en miniatura, cálices y bomboneras.

(Hace 180 años)

1220: En Vladimir, actual Rusia, nace Alexander Nevsky, líder ruso que luchará contra los suecos en 1240 venciéndoles en el río Neva, cercano a San Petersburgo. Más tarde, en abril de 1242, se enfrentará en Novgorod a los caballeros teutónicos y los derrotará en la batalla del lago Peipus logrando expulsarlos. Cuando los mongoles invadan Rusia desde el Este, hará de mediador entre su pueblo y los mongoles por lo que, en 1246, será nombrardo Gran Príncipe de Kíev por los mismos mongoles. En 1251 le auparán como Príncipe de Vladímir, quitando a su hermano Andrés. Será canonizado por la Iglesia ortodoxa rusa, cuya festividad se celebra el 12 de septiembre.

(Hace 806 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1778: Fallece en París (Francia) una de las más grandes figuras del siglo de las luces, Voltaire, filósofo que ha sido la conciencia de su época luchando contra la injusticia y el terror del sistema imperante. Entre sus obras, destacar el cuento filosófico "Cándido, o el optimismo", donde satiriza la filosofía de Leibniz, mostrando las atrocidades del mundo de la época.

(Hace 248 años)

1640: En Amberes (actual Bélgica), muere Pedro Pablo Rubens, pintor barroco de conocidas obras y principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII.

(Hace 386 años)

1431: Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias militares sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. En 1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los ingleses, soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola posteriormente a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En Rouan, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Será canonizada por la Iglesia Católica en 1920.

(Hace 595 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante es el nacimiento de Alexander Nevsky en 1220, ya que su liderazgo y victorias militares fueron cruciales para la defensa de Rusia contra invasores y su rol como mediador con los mongoles marcó un período significativo en la historia del país, además de ser canonizado, lo que resalta su influencia cultural y religiosa.