Los viajes internacionales a Estados Unidos se han desplomado durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, mientras el presidente ha supervisado una drástica expansión de la aplicación de las leyes de inmigración, un creciente escrutinio en la frontera y aranceles globales. El número de visitantes extranjeros que viajaron a Estados Unidos en 2025 cayó un 4.2%, la primera disminución anual desde la pandemia de Covid-19, según datos de la Administración de Comercio Internacional. En contraste, los viajes internacionales a nivel mundial aumentaron un 4% el año pasado, según el departamento de turismo de la ONU. “Estados Unidos es el único destino importante del mundo con una disminución en el gasto de los visitantes internacionales”, dijo Erik Hansen, vicepresidente senior de la Asociación de Viaje de Estados Unidos. “Es un impacto tremendo”, afirmó, refiriendo una disminución de unos 11 millones de visitantes internacionales, lo que supone una pérdida de u$s 50,000 millones en gastos. “Incluso un solo punto porcentual que perdamos significa miles de millones de dólares, cientos de miles de empleos”. Durante el año pasado, la Casa Blanca ha hecho que sea significativamente más difícil o imposible para ciertos viajeros visitar Estados Unidos. La administración Trump ha prohibido la entrada a visitantes de más de una docena de países por preocupaciones de seguridad nacional y ha suspendido la emisión de visas a 75 países, incluidos Brasil y Tailandia. Estados Unidos también ha intensificado el escrutinio y la verificación de las redes sociales de posibles visitantes, estudiantes y residentes. Las inspecciones fronterizas de dispositivos electrónicos aumentaron un 18% en el año fiscal 2025, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que también ha propuesto una nueva norma para obligar a los visitantes de decenas de países a presentar cinco años de actividad en redes sociales. Las políticas agresivas de Trump hacia sus aliados tradicionales, así como su retórica sobre inmigración, han disuadido a otros posibles visitantes. Estados Unidos “está perdiendo participación de mercado a medida que los vínculos entre los viajes y el comercio se debilitan y las percepciones de una menor apertura disuaden a los visitantes”, escribió Adam Sacks, presidente de Tourism Economics en un informe sobre las tendencias de viajes de 2025. “Es un patrón que recuerda la experiencia del Reino Unido tras el referendo del Brexit”, añadió. La disminución del número de canadienses que visitan Estados Unidos fue especialmente marcada, cayendo un 10.2 por ciento en comparación con el año anterior, según datos de ITA. John Gauvreau, un agente inmobiliario jubilado de Ontario que suele viajar varias veces al año a Estados Unidos, canceló unas vacaciones en Las Vegas el pasado abril en respuesta a las amenazas de Trump de anexar Canadá y su hostilidad hacia Ucrania. “Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar (en Estados Unidos)”, declaró al FT. “En todo caso, mi determinación se ha fortalecido” después de los recientes asesinatos de los manifestantes de Minneapolis Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales, dijo Gauvreau. Los viajes desde otros países también han disminuido. El número de visitantes de Europa y Oriente Medio disminuyó un 3.1 % y un 3 %, respectivamente, según datos de ITA analizados por el Financial Times. “Ya no consideraría visitar Estados Unidos, ciertamente no mientras Trump esté en el cargo”, dijo un ciudadano irlandés que canceló un viaje planeado a California este año y pidió permanecer anónimo para no afectar el trabajo de su esposa. “También mantengo al mínimo absoluto cualquier interacción con los estadounidenses que conozco aquí en Irlanda”, añadió. La disminución de visitantes internacionales ha afectado a los hoteles estadounidenses, un golpe más para la industria en un momento en que la creciente incertidumbre económica también ha enfriado el gasto de los viajeros nacionales. El año pasado, los ingresos por habitación disponible, un indicador clave del crecimiento en la industria hotelera, cayeron por primera vez desde el punto álgido de la pandemia, según la empresa de análisis CoStar. Han sido negativos todos los meses desde abril, cuando Trump anunció su ofensiva arancelaria del “Día de la Liberación”. La caída de las visitas también ha afectado a las aerolíneas. Las aerolíneas europeas han reportado una caída del tráfico en las rutas norteamericanas, generalmente las más rentables, aunque minimizan la magnitud del descenso. “La caída no fue tan mala como algunas personas esperaban”, dijo Carsten Spohr, director ejecutivo de Lufthansa, en las ganancias de la aerolínea alemana en noviembre, mientras que el director ejecutivo de British Airways, Sean Doyle, dijo que la aerolínea tuvo una caída en el primer semestre de 2025, pero experimentó una “recuperación” en el segundo semestre. A principios de esta semana, Disney advirtió a los inversionistas sobre posibles “vientos en contra en las visitas internacionales” a sus parques estadounidenses y que su división de experiencias, que incluye parques, solo tendría un crecimiento modesto en el trimestre actual. Los analistas se muestran optimistas respecto a que el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, aumentará el poder de fijación de precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas, pero Shaun Kelley, del Bank of America, espera una demanda general “anémica” en 2026. La creciente violencia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha desplegado agentes enmascarados para deportar a inmigrantes indocumentados, ha tenido un efecto paralizante adicional en Estados Unidos. Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, respaldó los llamamientos de un abogado anticorrupción suizo para boicotear la Copa Mundial de 2026. Mark Pieth, el abogado suizo, citó el asesinato de Good como una razón para que los aficionados evitaran Estados Unidos. “¡Aléjense de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en televisión”, declaró al periódico Der Bund en una entrevista el mes pasado. Los expertos de la industria esperan que la Copa del Mundo pueda ayudar a estimular más viajes a los EEUU en 2026. Según la USTA, se espera que los viajes internacionales entrantes aumenten un 3.7% este año, en parte debido al torneo, que Hansen describió como una “oportunidad histórica”. El Mundial es “un anuncio para Estados Unidos que será visto por entre cinco y seis mil millones de personas en todo el mundo”, dijo Hansen. “Y si el anuncio es negativo... podría tener repercusiones que duren una década”. “Tenemos mucho en juego”, dijo.