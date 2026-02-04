Los aviones privados que llegaban a México cargados de drogas eran un sello distintivo de los notorios cárteles del país en la década de 1990. Pero el avión que aterrizó en abril de 2006 era diferente: supuestamente voló desde el hangar presidencial en Venezuela.

En lugar de los turistas que se suponía que iban a bordo, el avión que aterrizó en la ciudad portuaria mexicana de Ciudad del Carmen transportaba 5.5 toneladas de cocaína, con un valor de hasta u$s 100 millones, según la fiscalía estadounidense. Estados Unidos afirma que esto ilustró cómo el régimen venezolano estaba hasta el cuello en el narcotráfico y la corrupción.

Pero la acusación estadounidense contra el hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro también contiene docenas de referencias a México. Alega que algunos de los cárteles de la droga más poderosos de México se asociaron con funcionarios venezolanos para traficar cocaína o blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

La acusación, revelada este mes, dificulta la lectura del gobierno izquierdista de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya está en la mira del presidente estadounidense Donald Trump y enfrenta acusaciones de corrupción de larga data en su partido Morena. Algunas de estas acusaciones están vinculadas a Caracas.

“Las menciones a México son muy incómodas y lo ponen en una posición aún más vulnerable”, dijo Carlos Ramírez, de la consultora Integralia en la Ciudad de México. “Ahora todo se usará en nuestra contra”.

Sheinbaum se enfrenta a las crecientes exigencias estadounidenses de “resultados tangibles” en la lucha contra los cárteles. Trump ha prometido repetidamente “hacer algo” contra grupos como el Cártel de Sinaloa, un enorme productor de fentanilo, que, según él, controla México. Sin embargo, Sheinbaum ha rechazado sistemáticamente sus ofertas de apoyo militar.

La captura de Maduro este mes ha puesto de relieve una historia de vínculos a veces turbios entre México y el régimen venezolano, incluidas acusaciones de opositores políticos y medios mexicanos de que Caracas ayudó a financiar la fallida candidatura presidencial de 2006 del predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador.

“Estaban enviando grandes cantidades de dinero en maletas para dárselo a la campaña de López Obrador”, dijo un exalto funcionario, refiriéndose al supuesto apoyo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

López Obrador, quien fue presidente de México entre 2018 y 2024, ha negado haber recibido dinero de los cárteles de la droga o de Venezuela. Caracas también negó haber apoyado su campaña en ese momento.

Pero las relaciones entre Venezuela y los cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, eran florecientes, según fiscales estadounidenses. Si bien México es una importante ruta de narcotráfico, Venezuela es un país de tránsito para la cocaína procedente de Colombia y con destino a las islas del Caribe, Estados Unidos y Europa.

Alegan que Diosdado Cabello, el temido ejecutor del régimen venezolano que sigue como ministro del Interior a pesar de estar acusado junto a Maduro, ayudó a coordinar el avión narcotraficante DC-9 en 2006. Cabello ha calificado las acusaciones de narcotráfico en su contra como una “gran mentira”.

Mientras tanto, Maduro utilizó la embajada de su país en México como un conducto clave para repatriar las ganancias de la droga a Venezuela bajo cobertura diplomática, alega la acusación.

Un avión privado sería cargado con efectivo mientras los traficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática, según informó. En su primera comparecencia ante el tribunal, Maduro negó todos los cargos en su contra, afirmando: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”.

Fiscales estadounidenses han alegado previamente que Alex Saab, antiguo asesor de Maduro, utilizó empresas fachada con sede en México en planes para la compra de alimentos y eludir las sanciones petroleras en beneficio del régimen venezolano. En un expediente judicial de 2021, los abogados de Saab afirmaron que este negó cualquier tipo de “conspiración, soborno o lavado de dinero”.

Las relaciones entre Caracas y Ciudad de México han pasado por momentos complicados: en 2005 Chávez calificó al presidente conservador Vicente Fox de “cachorro del imperio (estadounidense)”, lo que desató una disputa diplomática.

Pero Maduro visitó México bajo el mandato de López Obrador, quien, al igual que Sheinbaum, ha evitado criticar a Venezuela. Sheinbaum criticó duramente la operación militar estadounidense para detener a Maduro y recalcó la prohibición constitucional de su país de intervenir en los asuntos de otras naciones.

Aun así, el momento de la acusación contra Maduro es terrible para México.

Trump amenazó este mes con “empezar ya a atacar a los cárteles”, aumentando la presión sobre Sheinbaum, quien ha rechazado repetidamente su oferta de atacar a los cárteles en territorio mexicano. En cambio, ha buscado reforzar la seguridad en México y ha entregado a casi 100 miembros de cárteles a Estados Unidos.

Sheinbaum ha declarado que la cantidad de fentanilo que llega a Estados Unidos se ha reducido en un 50 % en el último año. En México, las autoridades afirman que se incautaron 1,862 kg de fentanilo en polvo, así como 4.3 millones de tabletas, entre su toma de posesión en octubre de 2024 y finales de 2025. No se dispone de datos comparables, pero las cifras oficiales muestran que se incautaron 2,086 kg en 2022.

Eso no impresiona a Washington.

“El progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable ”, afirmó este mes la cuenta oficial X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, exigiendo “resultados concretos y verificables”. En una intervención reciente, el director del FBI afirmó que la agencia había estado estrechamente involucrada en el arresto en México la semana pasada de Ryan Wedding, un exsnowboarder canadiense convertido en presunto capo de la droga. Wedding se declaró inocente ante una corte.

Los analistas creen que Estados Unidos también está presionando a México para que entregue a altos cargos del partido Morena de Sheinbaum, acusados de vínculos criminales , para que enfrenten cargos de corrupción en Estados Unidos. Sheinbaum niega que Estados Unidos haya exigido su extradición.

“Desafortunadamente, la evidencia de vínculos entre políticos cercanos a Morena y el narcotráfico es sustancial”, dijo Mónica Serrano en el Colegio de México, una universidad en la Ciudad de México.

En un caso, las autoridades mexicanas alegaron que un exsecretario de seguridad que sirvió en el estado de Tabasco cuando un aliado cercano de López Obrador era gobernador había liderado una célula criminal aliada del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. En otro, un exgobernador de Chiapas fue nombrado cónsul en Miami, a pesar de las acusaciones de corrupción presentadas por opositores políticos durante su mandato.

Y Estados Unidos ha sancionado a una casa de bolsa propiedad del exjefe de gabinete de López Obrador por supuestamente lavar las ganancias del tráfico de fentanilo.

Los implicados han negado haber actuado mal o haber sido defendidos por Sheinbaum.

Con el bloqueo estadounidense del crudo venezolano, Cuba se ha convertido en otro punto álgido en las relaciones entre México y Estados Unidos. Sheinbaum pareció ceder a la presión estadounidense y canceló un envío a Cuba este mes, dejando a La Habana con petróleo suficiente para apenas 15 a 20 días con los niveles actuales de demanda y producción, según informó el jueves (29 de enero) la empresa de datos Kpler.

Pero frenar el flujo de drogas sigue siendo la amenaza más urgente. En una llamada con Trump este mes, Sheinbaum reconoció que México podría “hacer mucho más” para combatir a los cárteles, pero añadió que creía que el tema de la intervención estadounidense se había zanjado por ahora.

“Ha apostado a ser una experta manipuladora de Trump hablándole amablemente, pero eso solo es válido hasta cierto punto”, dijo Luis Rubio, presidente del centro de estudios México Evalúa. “Con la percepción de que la operación en Venezuela fue un éxito, creo que Trump se siente envalentonado”.

El exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, dijo que si el gobierno de Sheinbaum no demuestra los decomisos de laboratorios ni toma medidas contra altos funcionarios por colaborar con los cárteles, “creo que perderá la paciencia y enviará los drones”.