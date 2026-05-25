Rusia envió 700.000 barriles de petróleo y busca convertir a este país latino en una potencia que complicará los planes de Estados Unidos. (Representación creada con IA)

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El petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas, en Cuba, con entre 730.000 y 740.000 barriles de crudo, en lo que se convirtió en el primer cargamento significativo de combustible que recibe la isla en tres meses.

La operación rompió un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos desde enero de 2026 y reabrió el debate sobre el rol del Kremlin en el Caribe. El movimiento marca una nueva ofensiva de Rusia para sostener a uno de sus aliados históricos en la región.

Cuánto dura el cargamento y qué impacto real tiene en la isla

El barco transportó 100.000 toneladas métricas de petróleo crudo, una cantidad que según los analistas permitiría producir alrededor de 180.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria del país durante apenas nueve o diez días.

El alivio, aunque temporal, llega en medio de una crisis energética profunda. Cuba consume entre 100.000 y 150.000 barriles diarios y produce solo una fracción de esa cifra, lo que la obliga a depender de las importaciones. La escasez derivó en apagones prolongados, desabastecimiento de alimentos y parálisis del transporte.

Por qué Estados Unidos dejó pasar el barco pese a las sanciones

La administración de Donald Trump autorizó el atraque del Anatoly Kolodkin, una embarcación sancionada tanto por Washington como por la Unión Europea, en lo que la Casa Blanca calificó como una decisión “caso por caso por razones humanitarias o de otro tipo”. El cerco se mantiene vigente, pero la excepción puntual generó interpretaciones cruzadas sobre el alcance real de las sanciones.

El barco transportó 100.000 toneladas métricas de petróleo crudo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Rusia anunció a inicios de abril el envío de un segundo petrolero, aunque desde entonces la isla no ha recibido nuevos cargamentos confirmados. La estrategia se enmarca en un acercamiento más amplio del Kremlin a la región, en disputa abierta con la influencia estadounidense.

Datos clave del envío ruso a Cuba

La maniobra desató lecturas geopolíticas inmediatas sobre el rol de la isla como pieza estratégica en el Caribe. Los puntos centrales del operativo son:

Buque: petrolero Anatoly Kolodkin, de bandera rusa y propiedad estatal.

Carga: entre 730.000 y 740.000 barriles de crudo (100.000 toneladas métricas).

Origen: puerto de Primorsk, en el mar Báltico, zarpó el 9 de marzo de 2026.

Destino: terminal petrolera de Matanzas, Cuba, arribo el 31 de marzo.

Duración del cargamento: entre nueve y diez días de demanda diaria.

Sanciones: la embarcación está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

El envío rompió tres meses de bloqueo absoluto y se convirtió en el único cargamento significativo de crudo recibido por la isla en lo que va del año. Cuba consume cerca de 100.000 barriles diarios solo para sostener su red eléctrica y su transporte, lo que convierte cada operación rusa en una jugada con peso geopolítico en el Caribe.