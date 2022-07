Crisis: el valor de las principales fintechs se hundió u$s 460.000 millones en lo que va del año

Casi medio billón de dólares se ha esfumado de la valoración de fintechs, alguna vez de alto nivel, que se habían beneficiado del auge de las ofertas públicas iniciales a principios de la pandemia.

Más de 30 empresas de tecnología financiera han salido a Bolsa en Estados Unidos desde principios de 2020, según datos de CB Insights, ya que los inversores acudieron en masa a las empresas que creían que podrían beneficiarse de un cambio a largo plazo hacia la digitalización, acelerado por la pandemia.

Sin embargo, la preocupación por el aumento de las tasas de interés, la falta de ganancias y los modelos de negocio no probados, mientras la economía se dirige a una posible recesión, han puesto a las fintechs al tope de las grandes ventas de valores este año.

Las acciones de las empresas de tecnología financiera cayeron una promedio de más del 50% desde principios de año, según un análisis del Financial Times, en comparación con la caída del 29% del Nasdaq Composite. Su capitalización de mercado acumulada ha caído u$s 156.000 millones en 2022. Si se mide cada acción desde su máximo histórico, se han perdido unos u$s 460.000 millones.

La actualización del segundo trimestre de la empresa de créditos online Upstart, la semana pasada, tipificó los desafíos a los que se enfrentan muchas fintech. La empresa, que dice utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones sobre los préstamos al consumidor, culpó a la "tumultuosa economía" de ralentizar el crecimiento de los ingresos y aumentar las pérdidas.

Esto se agravó en comparación con un resultado excepcionalmente fuerte en el mismo trimestre del año pasado, cuando el contraste con los confinamientos en 2020 llevó a un crecimiento anual de los ingresos de más del 1000%.

Las presiones también han afectado a empresas más consolidadas como PayPal y Block -antes conocida como Square-, que han perdido casi u$s 300.000 millones de capitalización bursátil entre ambas este año.

El descenso de las valoraciones en el mercado público se ha filtrado a las empresas privadas. Klarna redujo su precio de u$s 46.000 millones a menos de u$s 7000 millones en una ronda de financiación privada a principios de este mes, y el Wall Street Journal informó esta semana que Stripe había reducido su valoración interna en más de una cuarta parte.

Dan Dolev, analista de Mizuho, dijo que las fintechs -en particular las empresas de pagos digitales- fueron "la primera parte del sector tecnológico que se benefició enormemente del Covid, porque todo el mundo estaba atrapado en casa y comprando cosas online".

"Ahora están corrigiendo a la baja por delante de otros sectores también".

Dolev dijo que esperaba ver un repunte de muchas empresas en el segundo semestre a medida que las comparaciones interanuales sean más halagüeñas.

Algunas empresas también se enfrentan a la presión adicional de los reguladores. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) está revisando los conflictos de intereses percibidos creados por el "pago por flujo de órdenes", la principal fuente de ingresos del broker digital Robinhood, y el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha pedido una supervisión más clara de los mercados de criptomonedas. En diciembre, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) también inició una investigación sobre las empresas basadas en el modelo "compra ahora, paga después".

Los resultados de los servicios financieros tradicionales también se han visto afectados. El viernes, Wells Fargo le achacó a una rebaja de u$s 576 millones en su cartera de inversiones le impidió cumplir con las expectativas de ingresos de los analistas. Wells Fargo Strategic Capital fue uno de los mayores inversores en fintechs el año pasado, según CB Insights.

A pesar de la letanía de desafíos, muchos inversores siguen apostando por el sector. El ETF ARK Fintech Innovation de Cathie Wood, uno de los fondos más populares dedicados al sector, se ha desplomado un 62% este año, pero las salidas netas han sido de menos de u$s 90 millones, pequeñas en compración con los ingresos por u$s 2700 millones de los dos años anteriores. Tras un fuerte descenso a principios de año, los inversores han añadido u$s 31 millones netos desde principios de junio.

Pedro Palandrani, director de investigación de Global X, que gestiona otro ETF centrado en fintechs, dijo: "Es probable que en el resto de 2022 sigamos viendo a algunas de estas empresas enfrentarse a algunas presiones: la suba de las tasas va a crear desafíos para las empresas en el área de préstamos y [el modelo compre ahora pague después] en particular".

Sin embargo, añadió que "a pesar del aumento de los riesgos en el mercado, sólo hemos perdido unos u$s 40 millones en salidas netas en lo que va de año... Esto demuestra realmente que los inversores siguen creyendo mucho en este sector a largo plazo".