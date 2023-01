BlackRock sufre el impacto "sustancial" de los mercados, dice Larry Fink

Larry Fink, de BlackRock, reconoció que "los mercados negativos tuvieron un impacto sustancial" en la mayor gestora de fondos del mundo el año pasado, acabando con u$s 1,4 billón de sus activos y golpeando los beneficios.

En una nota interna vista por el Financial Times, el CEO afirma que el entorno operativo " no se parece a nada que hayamos visto en décadas ".

Sus comentarios se producen en un momento en que los gestores de activos de todo el sector han sufrido fuertes caídas en los activos gestionados en medio de uno de los entornos de mercado más difíciles de la historia reciente. Las acciones y los bonos mundiales cayeron el año pasado casi un 20% y un 14%, respectivamente .

En sus resultados del cuarto trimestre, BlackRock declaró que sus activos gestionados cayeron de la cifra récord de u$s 10 billones de hace un año a u$s 8,6 billones. Los ingresos cayeron un 15%, hasta u$s 4,3 billones, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Larry Fink, de BlackRock: el hombre de los u$s 10 billones que se convirtió en el rey de Wall Street

La gestora neoyorquina, conocida por su gama iShares de fondos indexados y productos de gestión activa, obtuvo en el trimestre un beneficio por acción ajustado de u$s 8,93, lo que supone un descenso interanual del 16%.

Sin embargo, en comparación con el tercer trimestre, los activos gestionados aumentaron de u$s 8 billones a u$s 8,6 billones, superando las expectativas de los analistas gracias a un aumento del dinero procedente de los clientes.

Los flujos hacia los productos de BlackRock, excluidos los fondos del money market, ascendieron a u$s 146.000 millones en el cuarto trimestre, más del doble que en los tres meses anteriores.

Larry Fink, de BlackRock, alerta sobre el peligro del aumento en los precios de los alimentos

Fink señaló en su nota que los flujos de entrada fueron "fuertes" a lo largo del año, y que la mayor parte de este dinero procedía de clientes institucionales. El grupo registró salidas netas de los inversores minoristas, ya que el rendimiento de los fondos activos se resintió en todo el sector.

Los fondos cotizados de renta fija de BlackRock bajo su marca iShares registraron un récord en 12 meses, generando ganancias netas por u$s 123.000 millones. El negocio de mercados privados del grupo de fondos también captó u$s 35.000 millones de clientes el año pasado, liderado por el crédito privado y las infraestructuras.

El año pasado, el grupo de fondos fue criticado por los republicanos por sus intentos de negociar con las empresas sobre el impacto a largo plazo del cambio climático. Esto ha llevado a algunas tesorerías estatales a retirar sus inversiones de BlackRock.

Alerta en Wall Street: inversores reducen sus participaciones en renta variable a su nivel más bajo desde la quiebra de Lehman Brothers

BlackRock y otros gestores de activos también se han visto sometidos a presiones sobre los costos como consecuencia de la reducción de los ingresos.

A principios de esta semana, BlackRock anunció que recortaría 500 puestos de trabajo en todo el mundo, una reducción de alrededor del 2,5% de su personal. Los resultados también mostraron que BlackRock asumió un cargo de reestructuración de u$s 91 millones en el cuarto trimestre.

Kyle Sanders, analista de Edward Jones, dijo que BlackRock "entró en 2022 con ambiciosos planes de contratación; sin embargo, la actual incertidumbre económica y las presiones sobre los márgenes han obligado a la compañía a pausar las contrataciones".

"Esperamos que en 2023 se apliquen medidas de recorte de gastos más agresivas, que incluyan reducciones de personal", añadió.

Una persona cercana a BlackRock dijo que el staff se mantendría prácticamente chato este año y que no se preveían nuevos recortes.