Donald Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez, líder de facto de Venezuela, de que debe cumplir con las demandas de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, mientras Washington aumentaba la presión sobre Caracas para que cumpliera con sus deseos

El mensaje del presidente estadounidense a Rodríguez el domingo se produjo después de que Marco Rubio, el secretario de Estado, expusiera las condiciones que Washington espera que los gobernantes restantes de Venezuela acepten si desean evitar un nuevo ataque estadounidense.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más grande que Maduro”, dijo Trump a la revista The Atlantic el domingo.

El sábado, después de capturar a Maduro en una redada nocturna en Caracas y transportarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales, Trump había dicho que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela hasta nuevo aviso, pero indicó que Rodríguez estaba “esencialmente dispuesto” a obedecer las instrucciones de Washington.

El tono más agresivo de Trump hacia Rodríguez se produjo mientras su administración ofreció pocos detalles adicionales sobre cómo Washington pretendía gobernar el país latinoamericano después de derrocar a Maduro.

En declaraciones a CBS, Rubio dijo que el control estadounidense se estaba ejerciendo actualmente a través de su embargo naval a las exportaciones de petróleo, pero Trump conservaba la “opcionalidad” de tomar más medidas si fuera necesario.

Dijo que Estados Unidos esperaba ver “cambios” en Venezuela, incluyendo que la industria petrolera debía ser “gestionada para el beneficio del pueblo”, un alto al “narcotráfico” y a los “problemas de pandillas”, la eliminación de los grupos militantes colombianos FARC y el ELN, y que sus gobernantes “ya no deberían acercarse a Hizbulá e Irán en nuestro propio hemisferio”.

“Vamos a juzgar a quienquiera con quien interactuemos en el futuro en función de si se cumplen o no esas condiciones”, dijo Rubio.

El secretario de Estado estadounidense habló con Rodríguez el sábado, pero no describió la naturaleza de su conversación.

“Haremos una evaluación basándonos en lo que hagan, no en lo que digan públicamente mientras tanto, ni en lo que hayan hecho en el pasado en muchos casos, sino en lo que hagan de cara al futuro”, dijo Rubio sobre el liderazgo restante en Venezuela. “Así que vamos a averiguarlo”.

En declaraciones a NBC más tarde el domingo, Rubio también lanzó nuevas amenazas contra Cuba, diciendo que su gobierno era un “enorme problema”, en una señal de que los planes de Trump para rehacer el hemisferio occidental no se limitaban a Venezuela.

Creo que están en serios problemas. No voy a hablarles de nuestros próximos pasos... Pero no creo que sea ningún misterio que no somos muy partidarios del régimen cubano, quienes, por cierto, son quienes apoyaban a Maduro, dijo.

En declaraciones a The Atlantic, Trump también reiteró su deseo de que Estados Unidos controle Groenlandia, el territorio danés en el Ártico. “Necesitamos Groenlandia, sin duda”, afirmó.

El sábado, Trump descartó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera respaldar rápidamente a María Corina Machado, figura de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, como el próximo líder del país, o a Edmundo González, quien es ampliamente considerado como el ganador de las elecciones de 2024.

Rubio dijo que sentía “admiración” tanto por Machado como por González, pero que debía haber “un poco de realismo” sobre la posibilidad de que Venezuela celebrara nuevas elecciones y se convirtiera en una democracia.

“Tienen este sistema de chavismo desde hace 15 o 16 años, y todo el mundo se pregunta por qué 24 horas después de que arrestaron a Nicolás Maduro, no hay un cronograma de elecciones para mañana”, dijo Rubio.

“Por supuesto que queremos ver una transición de Venezuela completamente diferente a la actual. Pero, obviamente, no esperamos que eso ocurra en las próximas 15 horas”, dijo. “Lo que sí esperamos es que avance en esa dirección. Creemos que es en nuestro interés nacional y, francamente, en el interés del pueblo venezolano”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró el domingo que miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron durante el operativo que condujo a su captura. Una fuente cercana a la administración Trump indicó que un gran número de los fallecidos eran de nacionalidad cubana.

La Habana ha proporcionado desde hace mucho tiempo a Caracas personal de contrainteligencia y apoyo, además de brigadas de médicos, a cambio de petróleo con grandes descuentos.

Padrino López también dijo que las fuerzas armadas de Venezuela habían sido activadas en todo el país.

“Ayer, todo el pueblo venezolano fue testigo de un brutal ataque militar a nuestra soberanía”, dijo Padrino López en un discurso en la televisión estatal, flanqueado por altos mandos militares.

Aunque Rodríguez, a quien la Corte Suprema le otorgó poderes presidenciales interinos el sábado por la noche, no estuvo presente, el ministro dijo que reconocía su mandato para ejecutar los “deberes y facultades” de la presidencia.

“Si hoy [el ataque] fue contra Venezuela, mañana podría ser contra cualquier Estado, contra cualquier país, una ambición colonialista que pretende imponerse a través del espíritu de la Doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe”, dijo Padrino López.