Víctor Rodríguez cuestionó las dificultades de las empresas para atraer trabajadores cuando las condiciones salariales no permiten afrontar los gastos cotidianos. Imagen ilustrativa.

Víctor Rodríguez, profesional vinculado al sector hotelero español, cuestionó las dificultades de las empresas para atraer y mantener trabajadores cuando las condiciones salariales no permiten afrontar los gastos cotidianos, especialmente aquellos vinculados con el alquiler de una vivienda.

En una publicación realizada en su cuenta de LinkedIn el pasado 11 de noviembre, el trabajador reflexionó sobre la necesidad de incorporar el coste de vida a las decisiones empresariales: “Un buen ambiente importa, pero no paga una habitación”, expresó.

Víctor Rodríguez advierte sobre el coste de la vivienda para los trabajadores hoteleros

En su publicación, Rodríguez se refirió a la necesidad de considerar los gastos de vivienda y transporte al momento de evaluar las condiciones de trabajo ofrecidas por las empresas hoteleras.

En este sentido, señaló que si bien el sector suele destacar factores como la vocación, la formación y las posibilidades de crecimiento profesional, existen otros factores que condicionan la permanencia de los empleados.

Víctor Rodríguez se refirió a la necesidad de considerar los gastos de vivienda y transporte al momento de evaluar las condiciones de trabajo ofrecidas por las empresas hoteleras. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

“Cuánto queda de la nómina después del alquiler, cuánto tiempo se pierde en desplazamientos y qué vida permiten los turnos”, fueron algunas de las cuestiones que planteó en su reflexión.

A su vez, explicó que las posibilidades de ascenso profesional no necesariamente compensan las dificultades económicas inmediatas de los trabajadores: “La posibilidad de ascender importa, pero mientras llega hay gastos todos los meses”.

Por este motivo, consideró que las empresas deben incorporar estas problemáticas al momento de analizar las dificultades para contratar y conservar personal, aunque reconoció que el sector hotelero no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda.

Cuánto cobran los trabajadores de la hostelería en España

El sector hotelero en el país registra actualmente algunas de las remuneraciones más bajas del mercado laboral español. Según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024 y publicados en mayo de 2026, los trabajadores de la hostelería percibieron un salario medio bruto anual de 17.653,42 euros.

La cifra se encuentra por debajo de la media nacional de 29.540,26 euros anuales y representa aproximadamente un 40% menos que el promedio de los trabajadores españoles.

Los datos del INE publicados en mayo de 2026 demostraron que los trabajadores de la hostelería percibieron un salario medio bruto anual de 17.653,42 euros. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, la hostelería fue la actividad económica que registró la menor remuneración media anual, según el organismo estadístico.

Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señaló en su último informe Tendencias del mercado de trabajo en España 2026 que el sector presenta dificultades recurrentes para cubrir vacantes, relacionadas con los salarios, los horarios laborales y el acceso a la vivienda en zonas turísticas.