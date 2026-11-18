En España, el precio medio de la luz en el mercado mayorista para el jueves, 19 de noviembre de 2026, será de 32,68 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra representa un descenso del 37,31 % respecto al valor de ayer, que fue de 52,13 euros, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Cabe recordar que estos importes corresponden al mercado diario y no reflejan el coste final de la tarifa regulada (PVPC) para los hogares, al cual se le deben sumar los peajes, cargos e impuestos vigentes.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 19 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 133,58 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 133.58 euros De 19:00 a 20:00 116.94 euros De 21:00 a 22:00 112.18 euros De 18:00 a 19:00 110.38 euros De 22:00 a 23:00 85.1 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 19 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,25 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.25 euros De 13:00 a 14:00 -0.15 euros De 11:00 a 12:00 -0.08 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 10:00 a 11:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 6.93 De 1:00 a 2:00 4.62 De 2:00 a 3:00 3.04 De 3:00 a 4:00 1.6 De 4:00 a 5:00 1.02 De 5:00 a 6:00 1.85 De 6:00 a 7:00 6.88 De 7:00 a 8:00 37.23 De 8:00 a 9:00 41.66 De 9:00 a 10:00 2.59 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.08 De 12:00 a 13:00 -0.25 De 13:00 a 14:00 -0.15 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 2.94 De 17:00 a 18:00 52.39 De 18:00 a 19:00 110.38 De 19:00 a 20:00 116.94 De 20:00 a 21:00 133.58 De 21:00 a 22:00 112.18 De 22:00 a 23:00 85.1 De 23:00 a 24:00 63.87

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.

ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos. Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.

dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos. Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.

utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad. Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.

Contenido generado por inteligencia artificial.