El abrillantador de lavavajillas puede ayudar a que el agua resbale sobre el cristal y reducir la aparición de nuevas marcas de cal.

Las manchas blancas de la mampara aparecen cuando las gotas de agua se secan sobre el vidrio y dejan depósitos minerales. Un truco doméstico recurre al abrillantador del lavavajillas para repeler el sarro: forma una película que hace que el agua resbale en lugar de quedarse en gotas.

Por qué ayuda a que el agua resbale

Según Bosch, el abrillantador contiene surfactantes que reducen la tensión superficial del agua, por lo que resbala más fácilmente. Miele añade que permite que el agua forme una película y escurra. Alicia Martínez, experta en cuidado del hogar, asegura en Trendencias que crea una fina película que actúa como escudo frente al agua y evita la aparición de cal y marcas de jabón.

Cómo aplicarlo y cuánto dura el efecto

Con la mampara ya limpia, dos creadoras de contenido de limpieza (@hogardiez), según Trendencias, echan unas gotas sobre una bayeta de microfibra húmeda, la pasan por el cristal y secan. No hace falta empapar: Bosch advierte de que demasiado producto deja una película de tipo arcoíris en la vajilla.

El efecto depende de la dureza del agua y del uso de la ducha. Houzz, en su guía para limpiar puertas de ducha de vidrio, propone repetir cada tres o cuatro semanas un espray que lleva abrillantador. En una prueba de Apartment Therapy con abrillantador, el vidrio quedó sin manchas al secarse.

Algunas etiquetas, como la de Finish, indican que es irritante para los ojos y contiene isotiazolinonas, que pueden causar alergia.

Qué hacer si la mampara ya tiene mucho sarro

Primero hay que eliminar los depósitos con un antical específico o un método ácido, comprobando que sea compatible con el vidrio, los perfiles metálicos y las juntas. El Cronista ya explicó cómo limpiar la ducha con limón, que no es adecuado para cualquier superficie. Con el cristal limpio, el abrillantador sirve como medida preventiva.