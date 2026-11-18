Kumo, filial de El Corte Inglés, abre en Paterna su segundo centro de datos con certificación Tier IV.

El Corte Inglés avanza en su apuesta por los centros de datos. Al que ya posee en Murcia le suma ahora su segunda infraestructura: Kumo Networks, filial de la cadena de retail, emblema de España, anunció la puesta en marcha de un nuevo centro de datos en Paterna (Valencia).

Si bien la compañía no reveló el monto de la operación, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunitat Valenciana, Marián Cano, aseguró que la inversión en esta instalación supera los 52 millones de euros, inicialmente planteada en torno a los 50 millones.

Calificado como “una infraestructura de máxima seguridad”, este data center está preparado, según explicó la compañía, para albergar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y atender las necesidades tecnológicas de empresas y administraciones públicas.

La nueva instalación valenciana requirió una inversión superior a los 52 millones de euros y está preparada para cargas de trabajo de IA. Fuente: Cortesía

También señaló que el centro refuerza la capacidad del Grupo para prestar servicios de infraestructura en la nube (IaaS), alojamiento de equipos propios (colocation) y soluciones de nube híbrida. “Con especial foco en la conectividad, actúa como un nodo neutral de interconexión digital entre empresas y operadores de telecomunicaciones”, añadió.

Este nuevo centro cuenta con certificación Tier IV del Uptime Institute, el máximo nivel internacional en diseño y construcción de centros de datos. Esta certificación acredita que la infraestructura fue diseñada para continuar operando incluso ante incidencias o durante trabajos de mantenimiento planificados, gracias a que todos sus sistemas críticos disponen de respaldo completo.

Con esta segunda infraestructura, Kumo Networks se convierte en el único proveedor a nivel nacional que cuenta con dos centros de datos Tier IV interconectados, reforzando su capacidad para ofrecer servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa.

Por su parte, la instalación dispone de más de 1000 metros cuadrados de salas IT, distribuidas en tres áreas especializadas para servicios cloud de alta densidad, operadores de telecomunicaciones y servicios avanzados de colocation.

Con el foco puesto en la seguridad

El centro incorpora cinco anillos de seguridad con doble factor de autenticación, sistemas biométricos, videovigilancia 4K, vigilancia presencial 24 horas y un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) independiente para la monitorización continua de amenazas.

Asimismo, en materia de conectividad, la instalación se configura como un nodo neutral de interconexión digital. Dispone de salas independientes para carriers y de múltiples puntos de entrada de fibra óptica, lo que incrementa la resiliencia de las comunicaciones y reduce el riesgo de interrupciones derivadas de incidencias en la red.

Según detalló El Corte Inglés, con este centro de datos en Paterna, Kumo ofrece a las organizaciones una infraestructura digital de máxima disponibilidad, resiliencia y seguridad, “preparada para soportar servicios esenciales y entornos críticos”.

El grupo tomó el 100% de KIO Networks España en 2024 por 29 millones de euros y luego la rebautizó como Kumo. Fuente: Cortesía

Larga experiencia en centros de datos

Con más de una década de práctica en España en la gestión de entornos críticos, la compañía se consolidó como un actor relevante en el desarrollo de las capacidades digitales necesarias para empresas, administraciones públicas y sectores estratégicos.

La empresa, anteriormente conocida como KIO Networks España, forma parte del Grupo El Corte Inglés. En octubre de 2024, el Grupo decidió redoblar la apuesta por los centros de datos y adquirió a su antigua socia —la compañía mexicana KIO Networks— el 50% del capital que aún no controlaba. La operación por la que el Grupo que preside Cristina Álvarez se quedó con el 100% de KIO Networks España se cerró por 29 millones de euros.

Vale destacar que, por aquel entonces, el centro de datos de Paterna ya estaba en proceso de construcción.

El siguiente paso se produjo a finales de 2025, cuando culminó la transformación de la compañía bajo la marca Kumo.

Así pues, con la apertura de Paterna, la compañía cuenta ya con dos centros de datos certificados Tier IV en España: el de Murcia y el recién inaugurado en Valencia.

Los otros negocios del Grupo

La cadena de grandes almacenes cuenta con ramificaciones en distintos segmentos económicos. Porque a sus tiendas generalistas en España y Portugal, con una amplia oferta de moda, hogar, belleza, deporte, electrónica y alimentación, hay que añadirles ‘Hipercor’ y ‘Supercor’, red de hipermercados y supermercados de proximidad, así como la marca de moda ‘Sfera’ y ‘Club del Gourmet’, tienda especializada en productos gastronómicos de alta calidad.

También cuenta con presencia en el mercado de servicios corporativos y para empresas. En este segmento se mueve con la filial `El Corte Inglés Empresas´, división especializada que ofrece soluciones integrales, asesoramiento, dotación para hostelería, sanidad, uniformidad y catálogo de regalos corporativos.

Ya fuera del ámbito del retail, aparecen compañías como ‘Viajes El Corte Inglés’, agencia con presencia nacional e internacional, tanto en el rubro mayorista como minorista.

Bajo el paraguas de una alianza estratégica con Mutua Madrileña, opera en el rubro de las finanzas con la sociedad ‘Seguros El Corte Inglés’. También hace lo propio con Banco Santander. Junto a la entidad cántabra, interviene en el mercado de la financiación del consumo a través de ‘Financiera El Corte Inglés’.

Por último, hay que destacar a Sicor, firma cuyo principal negocio es brindar servicios de seguridad privada, alarmas y auxiliares; y a la ‘División Inmobiliaria’, propietaria de una amplia cartera de inmuebles comerciales y edificios emblemáticos, entre los que se destaca ‘Complejo Preciados’, en pleno centro de Madrid.