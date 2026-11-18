Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán este jueves 19 de noviembre el esperado debate cara a cara.

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este jueves 19 de noviembre el esperado debate cara a cara, a diez días de las elecciones generales del 29-N.

Los socialistas están convencidos de que el encuentro va a movilizar el voto y de que, si hay una gran participación, “habrá una mayoría de izquierdas” en el Congreso, según el pronóstico realizado por el vicepresidente primero del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Gómez de Celis.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que están “confiados” con el debate porque, si ambos se presentaran ante un tribunal de oposiciones, Sánchez sería el ganador.

A quien no parece interesarle el debate es al diputado de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís), que aseguró que ni siquiera lo verá porque tiene otras cosas que hacer y, en todo caso, Sánchez y Feijóo “van a hacer como que se pegan”.

Cómo será el debate entre Sánchez y Feijóo

Sánchez y Feijóo debatirán este jueves sentados frente a frente, en sillas blancas y separados por una mesa de dos metros y medio de longitud, sin dispositivos electrónicos, aunque podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones .

La moderadora del cara a cara, la periodista María Casado, estará situada frente a ambos candidatos, fuera de la mesa, según explicó este miércoles la Academia de Televisión, organizadora del encuentro.

El debate comenzará a las 22:00 horas, con una intervención inicial de un minuto y medio de cada candidato dedicada a valorar la legislatura, y continuará con cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno, ocho por participante.

Los bloques abordarán temas como la vivienda, política, economía, servicios públicos, lucha contra la corrupción, entre otros. Fuente: EFE CATI CLADERA

Los bloques abordarán, por este orden, vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Tras el segundo y el cuarto bloque habrá sendas pausas publicitarias de tres minutos. El encuentro concluirá con una intervención final de un minuto por candidato. Según el sorteo realizado, Feijóo abrirá el debate y Sánchez será el encargado de cerrarlo.

El cara a cara será emitido por RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y diversas televisiones autonómicas, entre otros operadores.

Un cara a cara con antecedentes de audiencias millonarias

El debate televisado entre los candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno será el octavo en medio siglo de democracia, siempre con una audiencia millonaria que pone de manifiesto su trascendencia electoral.

El debate televisado entre los candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno será el octavo en medio siglo de democracia. EFE

Según los datos de Barlovento Comunicación recogidos por EFE, el primer debate electoral televisado, celebrado el 24 de mayo de 1993 entre Felipe González y José María Aznar, fue seguido por una media de 9.625.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 61,8%.

El debate de 2008 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy alcanzó una media de 13.043.000 espectadores y una cuota de pantalla del 59,1%.

Finalmente, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la campaña de 2023, emitido en Antena 3 y laSexta, fue el menos visto en la televisión tradicional de los realizados hasta ahora, con una media de 5,9 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 46,5%.