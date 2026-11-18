Escobillas del limpiaparabrisas: la limpieza de la goma ayuda a retirar suciedad y residuos acumulados y puede mejorar su funcionamiento.

Las escobillas del limpiaparabrisas son clave cuando empieza a llover, pero con el tiempo acumulan suciedad, grasa y polvo que impiden que el caucho se deslice bien sobre el cristal.

Por eso la AAA, el club de automovilistas de los Estados Unidos, recomienda limpiar la goma con alcohol cuando está sucia, y el portal coches.com propone pasar un paño humedecido con algo de alcohol. La limpieza mejora el funcionamiento, aunque no recupera una goma endurecida o agrietada.

Cómo limpiar las escobillas con alcohol

Hay que levantar la escobilla del parabrisas y pasar un paño limpio sobre la goma para retirar la suciedad más evidente. Si quedan residuos adheridos, se puede usar alcohol directamente sobre el caucho. Después, la escobilla debe quedar limpia y seca antes de apoyarla otra vez en el parabrisas.

El Real Automóvil Club de España (RACE) aconseja, además, limpiar periódicamente el borde de goma con un paño húmedo.

Cuándo hay que cambiar las escobillas

El alcohol limpia la superficie, pero no repara el material: con el sol, el calor y el frío el caucho puede endurecerse y agrietarse. Según el RACE, como norma general las escobillas se cambian una vez al año, o antes si dejan franjas mojadas, chirrían, rebotan sobre el cristal o presentan grietas o cortes.

No es un detalle menor: llevar las escobillas en mal estado puede costar una multa de 80 euros sin pérdida de puntos.

El parabrisas también puede ser el problema

Una película de suciedad, grasa, polen o cera en el parabrisas puede impedir una pasada uniforme aunque la goma esté bien, según Rain-X. Por eso conviene limpiar también el cristal antes de comprar escobillas nuevas.

La AAA aconseja además probar las escobillas periódicamente, comprobar que limpian sin dejar rayas y reemplazarlas si el sol las reseca o deforma.