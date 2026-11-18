Sexto día de campaña: Sánchez y Feijóo, sin mitines, se centran en preparar el cara a cara.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo suspenden los mítines durante el sexto día de campaña electoral y concentran sus esfuerzos en preparar el cara a cara que protagonizarán este jueves. Ambos candidatos reducen su agenda pública a entrevistas y encuentros con los medios, en una jornada marcada por los preparativos del debate televisivo antes de las elecciones del 29N.

Mientras el presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE aprovechará el día para repasar los bloques del debate y descansar antes de la cita, el líder del PP se recluirá en la sede nacional de su partido, en Génova, junto a su equipo habitual. Los dos afrontan un enfrentamiento que puede marcar el tramo final de la campaña electoral, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

Sánchez prepara el debate y busca ampliar el voto del PSOE entre las mujeres y los moderados

El candidato socialista dedicará parte de la jornada a preparar el cara a cara con Feijóo. Según fuentes de su equipo, también aprovechará para descansar y llegar más despejado al encuentro televisivo. Sánchez está preparado para responder a todos los temas, aunque su intención es no entrar “al barro” que, según consideran en su entorno, propondrá el líder del PP.

En paralelo, el PSOE busca ampliar su base electoral y captar apoyos entre distintos sectores: desde los votantes de izquierda y centro hasta los electores conservadores que no estén de acuerdo con un posible Gobierno del PP con Vox.

La estrategia también pone el foco en las mujeres abstencionistas e indecisas. Tras la aprobación de la subida del salario mínimo y de las retribuciones de los funcionarios en el Consejo de Ministros, los socialistas buscan reforzar su imagen de gestores y destacar las medidas que, según fuentes del partido, pueden beneficiar a ciudadanos de distintos espectros políticos.

En este contexto se enmarca la entrevista de Sánchez en la revista Lecturas, en la que habló de su vida personal y familiar. “Vamos a intentar llegar a todos los públicos”, explican fuentes del equipo de campaña del PSOE, que destacan que la publicación vuelve a poner el foco en el voto femenino.

Pedro Sánchez busca ampliar el voto del PSOE entre las mujeres y los moderados. CATI CLADERA

Feijóo se recluye en Génova y afronta el cara a cara con tranquilidad

El candidato del PP dedicará el miércoles y el jueves a preparar el debate televisivo con Sánchez. Según informó el partido en un comunicado, Feijóo trabaja en la sede nacional de Génova junto a su equipo habitual, después de una intensa gira por el norte de España durante los primeros días de campaña.

Los populares aseguran que su candidato afronta el encuentro tranquilo y con ganas de poner al presidente del Gobierno “frente al espejo de su incompetencia”.

El PP sostiene que Sánchez es quien tiene más presión de cara al jueves y que Feijóo saldrá “a ganar”. Además, considera que el presidente debe mejorar la imagen que dejó en el último debate entre ambos, celebrado en julio de 2023, durante la campaña de las elecciones generales.

A falta de once días para los comicios, el partido también pone el foco en las encuestas: según los datos recogidos en la información de campaña, la media de los sondeos sitúa al PSOE a casi cinco puntos del PP y al bloque PP-Vox un 15% por encima del bloque de izquierdas.

Feijóo se recluye en Génova para preparar el debate que afronta tranquilo y confiado. Fuente: EFE EFE/ Jorge Zapata

Vox, Ada Colau y los demás partidos: qué actividades mantienen durante el sexto día de campaña

Aunque Sánchez y Feijóo no celebrarán mítines, otras formaciones mantienen sus actos electorales y encuentros con los medios de comunicación.

Vox

El candidato de Vox, Santiago Abascal, tampoco tiene actividades previstas para esta jornada. Su pausa llega después de visitar 36 ciudades en los 37 días transcurridos desde que comenzó su recorrido electoral por España, el pasado 11 de octubre. El partido mantiene, sin embargo, más de una decena de actos protagonizados por otros miembros de su dirección y candidatos.

Frente Amplio

Por su parte, Ada Colau, candidata del Frente Amplio, será la única aspirante de las principales formaciones a las que los sondeos atribuyen más votos el 29N que celebrará un mitin este miércoles, en Gijón.

Podemos

Irene Montero atenderá a la prensa tras reunirse con organizaciones de empleados públicos afectados por la temporalidad. También participará en entrevistas en RNE y Telecinco.

PNV

Gorka Urtaran y Maribel Vaquero, cabezas de lista por Álava y Gipuzkoa, respectivamente, intervendrán en un mitin en Llodio.

EH Bildu

Oskar Matute, número uno de la lista por Bizkaia, participará en un acto electoral en Sestao.

BNG

Néstor Rego estará en un mitin en Betanzos junto a otros candidatos de la formación.

Coalición Canaria

Cristina Valido mantendrá encuentros con colectivos sociales y sindicatos durante la jornada.

De ese modo, el sexto día de campaña está marcado por los preparativos del debate entre los dos principales candidatos, mientras el resto de las formaciones continúa con sus actividades para captar apoyos de cara al 29N.