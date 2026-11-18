Las personas que han cotizado en España pueden cobrar la jubilación española aunque trasladen su residencia a otro país, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social. El hecho de vivir fuera de España no implica, por sí solo, perder el derecho a percibir una pensión contributiva, ya que la normativa contempla el pago de estas prestaciones a beneficiarios que residen en el extranjero.

El Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), establece el marco legal de las prestaciones contributivas. Por eso, quienes se jubilen en España y decidan instalarse en otro país pueden seguir cobrando su prestación, aunque deberán comunicar el cambio de residencia y cumplir determinados trámites administrativos para mantener el pago.

La Seguridad Social permite cobrar la pensión española desde otro país

La normativa española reconoce el derecho a percibir las prestaciones económicas contributivas aunque el beneficiario resida fuera del territorio nacional. El artículo 51 de la Ley General de la Seguridad Social regula las condiciones de residencia para determinadas prestaciones y complementos, pero no establece una prohibición general de cobrar una jubilación contributiva desde el extranjero.

Por su parte, la Seguridad Social contempla expresamente el pago a pensionistas desplazados o residentes en otros países. Según el organismo, las prestaciones reconocidas se abonan conforme a los acuerdos internacionales existentes o, en su defecto, mediante los procedimientos establecidos para estos pagos. Además, el pensionista puede solicitar que el cobro se realice por trimestres o semestres naturales vencidos, aunque el devengo de la prestación sea mensual.

Esto significa que una persona que haya generado el derecho a una jubilación contributiva en España puede trasladarse al extranjero y continuar recibiendo los importes que le correspondan. No obstante, deberá tener en cuenta las condiciones específicas del país de residencia y las obligaciones de comunicación ante la Administración.

Los jubilados que viven fuera de España deben acreditar periódicamente su vivencia para mantener el cobro. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué trámites hay que realizar para cobrar la jubilación española desde el extranjero

Uno de los principales requisitos administrativos es comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio de domicilio o residencia. Según las preguntas frecuentes del organismo, los pensionistas deben informar de estas modificaciones en un plazo de 30 días desde que se produzcan. También deben comunicar los cambios en su situación familiar, económica o laboral que puedan afectar a la prestación.

Para recibir el dinero, el organismo contempla el pago a través de los procedimientos y medios habilitados para los beneficiarios que viven fuera de España. Los pensionistas deben mantener actualizados sus datos personales y bancarios y consultar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) las condiciones aplicables a su país de residencia.

Los convenios internacionales permiten coordinar las cotizaciones realizadas en España y otros países. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otro trámite fundamental es la acreditación de vivencia, que permite demostrar que el beneficiario continúa con vida y, por tanto, mantiene las condiciones necesarias para seguir percibiendo la pensión.

En 2026, la Seguridad Social estableció dos controles anuales para los pensionistas residentes en el extranjero: uno en marzo y otro en septiembre. Además, a partir de 2027, deberán acreditar su vivencia tres veces al año, en enero, mayo y septiembre. El trámite puede realizarse mediante la aplicación gratuita VIVESS, que permite completar el procedimiento desde cualquier lugar del mundo sin acudir presencialmente a una oficina.