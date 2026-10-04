Pedro Sánchez continúa los contactos con los miembros del Ejecutivo y el PSOE para decidir si convoca elecciones generales anticipadas o mantiene el curso de la legislatura.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, continúa este domingo los contactos con miembros del Ejecutivo y del PSOE para decidir si convoca elecciones generales anticipadas o mantiene el curso de la legislatura.

Las conversaciones comenzaron después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos del Gobierno en materia de vivienda y han incorporado ahora el análisis de las manifestaciones celebradas durante el fin de semana en distintas ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis habitacional.

Según fuentes del Gobierno citadas por EFE, la reacción ciudadana será uno de los elementos que Sánchez tendrá en cuenta antes de adoptar una decisión. Dentro del PSOE, la posición mayoritaria es favorable a disolver las Cortes y convocar elecciones, aunque fuentes socialistas consideran que ambos escenarios continúan abiertos.

Cuándo podría Pedro Sánchez convocar elecciones generales

La previsión es que la incógnita pueda despejarse este lunes. Si Sánchez quisiera celebrar las elecciones generales en la primera fecha posible, debería anunciar la convocatoria el lunes para que el correspondiente decreto de disolución de las Cortes se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

A partir de su publicación comenzarían a computarse los 54 días previstos por la legislación electoral, lo que situaría la jornada electoral el 29 de noviembre.

En cambio, si el presidente decide mantener la legislatura, una de las principales dudas será qué estrategia adoptará el Ejecutivo para intentar recuperar las medidas de vivienda rechazadas por el Congreso.

A la espera de posibles cambios en su agenda, Sánchez tiene previsto participar el lunes en Madrid en la inauguración del Congreso del Instituto de Empresa Familiar. Además, para el miércoles mantiene una cita internacional en Split, Croacia, donde se celebrará la cumbre MED9.

Sánchez mantiene su agenda política, que incluye su participación en la inauguración del Congreso del Instituto de Empresa Familiar y una cita internacional en Croacia donde se celebrará la cumbre MED9. Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

Sumar reúne a sus ministros ante un posible adelanto electoral

El escenario político también ha llevado a Sumar a convocar reuniones estratégicas. Los cinco ministros del espacio y representantes de las formaciones que lo integran se reúnen este domingo para analizar principalmente la situación de la vivienda, pero también el posible adelanto electoral que estudia Sánchez.

Del encuentro participan Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego , junto con representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comunes.

A su vez, el lunes está prevista una nueva reunión presencial en Madrid, a la que fueron invitados los partidos que forman parte del grupo parlamentario y los ministros.

Fuentes del espacio consultadas por EFE señalaron que los encuentros estarán centrados en la estrategia política ante la nueva coyuntura y descartaron que este domingo se vaya a resolver quién encabezaría una eventual candidatura de Sumar a las elecciones generales.

El PP reclama a Sánchez que convoque elecciones

Por su parte, el PP ha aumentado la presión para que el presidente del Gobierno anuncie un adelanto electoral. El dirigente popular Miguel Tellado reclamó este domingo a Sánchez que convoque elecciones generales y le pidió que no prolongue su periodo de reflexión. Lo acusó de seguir “tumbado en el diván de la Moncloa” ordenando “encuestas a toda prisa”.

Miguel Tellado ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales. Javier Lizón

“Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón”, afirmó Tellado en unas declaraciones remitidas a los medios.

El dirigente aseguró que el PP está preparado para un eventual adelanto y vinculó su petición con el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda. También, defendió las propuestas de vivienda anunciadas recientemente por Alberto Núñez Feijóo.