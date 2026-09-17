El PP busca endurecer el acceso a la nacionalidad española y reducir los supuestos para obtenerla

El Partido Popular avanza con su propuesta para endurecer las condiciones de acceso y permanencia en la nacionalidad española. El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, aseguró este jueves en Palma que la iniciativa tendrá “encaje legal” y que una persona extranjera que obtenga la nacionalidad podría perderla si después comete delitos en España.

La propuesta todavía se encuentra en fase de elaboración y forma parte de una futura ley orgánica anunciada por Alberto Núñez Feijóo.

Bendodo sostuvo que la nacionalidad española “es un orgullo” y afirmó que el PP, si llega al Gobierno, endurecerá tanto los requisitos para adquirirla como las condiciones para mantenerla.

“Si un ciudadano consigue la nacionalidad española nos parecerá muy bien porque ha cumplido los requisitos, pero si se dedica a delinquir en España, la va a perder”, señaló durante una rueda de prensa junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

¿Qué propone el PP para retirar la nacionalidad española?

La iniciativa fue anunciada el martes por Feijóo, quien adelantó que el proyecto contemplará la pérdida de la nacionalidad en determinados supuestos delictivos. El líder del PP mencionó a personas que pertenezcan a bandas criminales o terroristas y a quienes sean reincidentes en delitos graves, entre ellos abusos sexuales, violaciones o asesinatos.

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Según Feijóo, la propuesta buscará actualizar las normas sobre nacionalización y tomar como referencia la regulación de otros países de la Unión Europea. El dirigente popular planteó la nacionalidad como un “acto de confianza” que debe mantenerse mientras la persona respete las condiciones establecidas.

El alcance concreto de la medida todavía no está definido. Este jueves, Bendodo aseguró que el partido buscará el “encaje legal” necesario para aplicar la pérdida de nacionalidad en los casos que determine la futura norma. Por ahora, el PP no ha presentado públicamente el texto definitivo de la ley.

¿Qué dijo el PP sobre la compra de viviendas por extranjeros no residentes?

Bendodo también se refirió a la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. El dirigente aseguró que la posición del PP nacional coincide con la de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y sostuvo que su partido no pretende limitar el crecimiento económico.

“De entrada, no”, respondió al ser consultado sobre esta posibilidad. Al mismo tiempo, cuestionó la política de vivienda del Gobierno de España y afirmó que el PP derogará la actual ley de vivienda si llega al Ejecutivo. La formación ya ha situado la vivienda entre sus principales ejes de oposición y ha anunciado distintas medidas en esta materia.

Las declaraciones de Bendodo se producen dos días después del anuncio de Feijóo sobre la futura ley de nacionalidad y en un contexto en el que el PP también reclama cambios en materia migratoria. Este jueves, el líder del partido pidió además a la Unión Europea que intervenga para facilitar el retorno a Marruecos de las personas que entraron de forma irregular en Ceuta.