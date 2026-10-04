El presidente del Gobierno ha transmitido su pésame por las dos víctimas fatales en el temporal de tormentas e inundaciones que afecta a Cataluña.

Este domingo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad con los dos fallecidos en el temporal de tormentas e inundaciones en Cataluña, a la vez que ha realizado un llamamiento a la toma de medidas para enfrentar el episodio meteorológico.

El temporal atraviesa este domingo su segunda jornada de mayor impacto en Cataluña, después de que Barcelona y su entorno registraran el sábado una de las jornadas más lluviosas de las últimas dos décadas.

Tras las fuertes inundaciones e incidencias concentradas inicialmente en el área metropolitana, el episodio se desplaza hacia el noreste de la comunidad, donde la AEMET prevé lluvias y chubascos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en zonas de Girona.

El comunicado de Pedro Sánchez por las víctimas del temporal que azota a Cataluña

Según la publicación realizada en su perfil de X recogida por EFE, Sánchez ha señalado que las lluvias torrenciales que han afectado a Barcelona y al conjunto de la comunidad de Cataluña pasará “a la historia de los registros climáticos” de la región, con récords en varias estaciones meteorológicas de la ciudad condal.

“Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Cataluña, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal”, ha escrito el presidente del Gobierno en el comunicado publicado en la red social.

Además, ha expresado su agradecimiento a “todos los que están velando” por la seguridad de los ciudadanos y ha pedido a la población que siga “las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia”.

En el contexto de las fuertes tormentas e incidentes climáticos que impactaron en distintas comunidades y provincias del país, otros dirigentes políticos también se han expresado públicamente sobre el episodio y el trágico fallecimiento de dos personas en Cataluña.

Pedro Sánchez hizo un llamamiento a extremar las medidas y la precaución frente al temporal de lluvias y e inundaciones. EFE

Feijóo lamenta los fallecimientos de dos personas en el temporal en Cataluña

Alberto Núñez Feijóo también se ha expresado a través de un mensaje en la red social X, en el que ha trasladado su pésame a las familias de los dos fallecidos en el marco del temporal que afecta a Cataluña.

“Llevamos días siguiendo con preocupación la situación meteorológica. Pedimos a todos los ciudadanos que extremen la precaución y a las autoridades que se coordinen de manera ágil para evitar más daños”, ha manifestado en la publicación.

Alberto Núñez Feijóo ha solicitado a las autoridades "que se coordinen de manera ágil para evitar más daños". EFE

Las víctimas fatales del temporal se produjeron en Tordera y en Montornès del Vallès, en Barcelona. Mientras tanto, los bomberos de la Generalitat también buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

La víctima de Tordera se encontraba en un cámping y le habría caído encima un muro, mientras que la segunda víctima es un hombre que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y se habría quedado atrapado allí, según información de EFE.

De la misma forma, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que a las 14:00 horas de este domingo se levantaban en todo el territorio catalán las restricciones impuestas debido al temporal de lluvia, con la excepción de las comarcas del Alt Empordà y el Baix Empordà.