Feijóo propone IVA 0 para los alimentos básicos y duplicar las desgravaciones por hijo hasta final de año (foto: EFE)

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha participado este 24 de septiembre en un acto público en Alovera, provincia de Guadalajara, en el que ha propuesto un conjunto de medidas económicas destinadas a mejorar el poder adquisitivo de las familias en España.

Entre ellas, se encuentra bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la energía del 21% al 10% y adecuar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación. Además, ha planteado reducir la burocracia y aplicar medidas en favor de agricultores, ganaderos, pescadores y autónomos, con el objetivo de reducir los costes productivos.

Las medidas que ha propuesto Feijóo para aliviar a las familias

Según informó la agencia EFE, Feijóo ha planteado que el IVA 0 se aplique a la “cesta básica”, que incluye productos de consumo cotidiano como la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado y las conservas, entre otros.

De la misma forma, ha considerado necesario adecuar el IRPF a la inflación debido a que, según afirmó, “los españoles pagan dos veces la inflación, una al hacer la compra y otra al declarar el impuesto de la renta de las personas físicas”. Además, sostuvo que existe margen para una rebaja porque el “IRPF en España está creciendo el doble de lo que crece la economía”.

Por otro lado, el presidente del PP ha propuesto duplicar de forma transitoria, con efectos retroactivos desde agosto y hasta diciembre, las cuantías por descendientes contempladas en el IRPF. Feijóo presentó esta medida como una duplicación de las desgravaciones fiscales por cada hijo.

Actualmente, la Ley del IRPF establece un mínimo por descendientes de 2400 euros por el primero, 2700 por el segundo, 4000 por el tercero y 4500 euros por el cuarto y los siguientes. La propuesta del PP elevaría esas cantidades a 4800, 5400, 8000 y 9000 euros, respectivamente.

También, se duplicaría el incremento previsto cuando el descendiente tiene menos de tres años, que pasaría de 2800 euros a 5600 euros. Según el cálculo expuesto por Feijóo, una familia con dos hijos obtendría con la medida unos 400 euros más de renta disponible entre agosto y diciembre.

Feijóo propone IVA 0 para los alimentos básicos y duplicar las desgravaciones por hijo hasta final de año (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Feijóo propone reducir los costes de producción y la burocracia

El presidente del PP también ha planteado un tercer bloque de medidas destinado a reducir los costes de producción, especialmente para agricultores, ganaderos, pescadores y autónomos. Entre sus propuestas se encuentra actuar sobre los costes de los fertilizantes y los carburantes dentro del margen permitido por la Unión Europea.

En materia energética, Feijóo ha reclamado recuperar ayudas para el sector y desarrollar un plan de choque en la red eléctrica para facilitar que las plantas que actualmente no pueden hacerlo puedan verter la energía que producen a la red.

Además, ha defendido aplicar el régimen europeo de franquicia del IVA para pequeñas empresas. La normativa comunitaria permite a los Estados miembros establecer una exención para empresas con un volumen de negocio anual por debajo de un umbral nacional, que no puede superar los 85.000 euros. Sin embargo, esta posibilidad es optativa para cada Estado miembro.

Feijóo propone IVA 0 para los alimentos básicos y duplicar las desgravaciones por hijo hasta final de año (foto: EFE) Fuente: EFE Reduan

En relación con la burocracia, el líder del PP ha propuesto que por cada nueva normativa que se apruebe se deroguen tres preexistentes y ampliar los supuestos de silencio administrativo positivo. Esto se debe a que argumentó que reducir los trámites permitiría agilizar la producción y disminuir sus costes.

A su vez, Feijóo adelantó que el Grupo Popular llevará estas medidas al Congreso de los Diputados para su debate y votación. Durante su intervención, el presidente del PP también subrayó que la recaudación tributaria se incrementó en 18.500 millones de euros durante los primeros siete meses de 2026 y defendió una reducción de impuestos.