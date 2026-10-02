Pedro Sánchez se tomará el fin de semana para “reflexionar” y Feijóo lo espera con ansias: “Por mí que convoque cuando quiera”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales después de que el Congreso rechazara este viernes 2 de octubre los dos reales decretos-ley en materia de vivienda.

Fuentes del Ejecutivo señalan que no se descarta la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, aunque precisan que en este momento el Gobierno no está “en esa pantalla”. La decisión final dependerá de la reflexión abierta por Sánchez tras la doble derrota parlamentaria.

El Ejecutivo también analizará qué vías tiene para recuperar las medidas de vivienda que han decaído y cómo puede abordar el problema tras no conseguir los apoyos necesarios para convalidar los decretos.

Por tanto, todavía no hay elecciones anticipadas convocadas ni una decisión tomada sobre su celebración. La novedad es que Moncloa reconoce ahora que el adelanto electoral forma parte de las posibilidades que Sánchez evaluará después de lo ocurrido en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE/JJ Guillén Fuente: EFE J.J. Guillén

¿Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales?

Por ahora, la respuesta es que no hay una decisión tomada. Sánchez ha abierto un periodo de reflexión y será después de ese análisis cuando decida si mantiene la legislatura o adelanta las elecciones generales.

Fuentes del Ejecutivo han reconocido que la posibilidad de acudir anticipadamente a las urnas no está descartada, pero han rebajado la expectativa de una convocatoria inmediata al asegurar que en estos momentos no están “en esa pantalla”.

La reflexión llega después de una jornada especialmente complicada para el Gobierno en el Congreso. Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros fueron rechazados por la Cámara, dejando sin continuidad un paquete de medidas que el Ejecutivo había presentado apenas unos días antes.

La caída de los decretos de vivienda abre un nuevo escenario para el Gobierno

El primero de los decretos incluía buena parte de las nuevas medidas en materia de vivienda, entre ellas disposiciones relacionadas con las prórrogas de determinados contratos de alquiler, límites extraordinarios a las actualizaciones de las rentas, desahucios y medidas fiscales.

La norma recibió 172 votos a favor y 178 en contra, después de que PP, Vox, Junts y UPN votaran contra su convalidación.

El segundo decreto, que introducía la prórroga automática de determinados contratos de alquiler, tampoco consiguió superar la votación. Obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra después de haber estado vigente durante apenas unas horas.

Tras estos resultados, fuentes del Ejecutivo señalan que ahora también será necesario estudiar qué puede hacer el Gobierno para recuperar las medidas rechazadas y buscar una respuesta al problema de la vivienda.

Feijóo y Abascal presionan a Sánchez para que convoque elecciones

La reflexión abierta por Sánchez coincide con la presión de PP y Vox para que el Gobierno ponga fin anticipadamente a la legislatura.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Sánchez que ponga fecha a las elecciones. “Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha”, afirmó después de las votaciones.

Feijóo aseguró que el PP está preparado para una eventual convocatoria. “Por mí que convoque cuando quiera y por España que convoque cuanto antes”, añadió.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también reclamó elecciones generales. “Estamos preparados para las elecciones. Se tenían que convocar hace mucho tiempo”, sostuvo ante los medios.

Rufián y Belarra ponen el foco en las consecuencias de un adelanto electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE/JJ Guillén Fuente: EFE J.J. Guillén

Otros partidos han reaccionado de manera diferente ante la posibilidad de acudir anticipadamente a las urnas.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió “un poco más de cabeza” al ser preguntado por unas posibles elecciones y sostuvo que actualmente “las cuentas no le salen” al espacio situado a la izquierda del PSOE.

La líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró por su parte que su formación está “lista para las elecciones”, pero defendió que la prioridad debería seguir siendo la crisis de vivienda.

“La gente no quiere elecciones, sino soluciones”, afirmó Belarra, que reclamó al Ejecutivo volver a presentar medidas similares a las rechazadas por el Congreso.

El escenario político queda así abierto. Sánchez todavía no ha decidido convocar elecciones, pero la posibilidad ya forma parte expresamente de la reflexión que ha iniciado tras perder las dos votaciones sobre vivienda.