Una pastilla de jabón seca dentro de una bolsa de tela puede ayudar a mantener un aroma agradable en la ropa guardada en una valija.

Poner una pastilla de jabón en barra dentro de la maleta sirve para perfumar la ropa: el jabón libera su aroma poco a poco en un espacio cerrado y las prendas lo conservan. Es un truco que se usa también en cajones y armarios, según House Digest, que lo recomienda en equipajes y bolsas de gimnasio con una pastilla pequeña envuelta.

Para qué sirve el jabón en la maleta

Los jabones perfumados contienen sustancias aromáticas que se liberan en el ambiente. En un espacio pequeño y cerrado, como una maleta, ese aroma se concentra y pasa a las prendas.

Sirve para perfumar, no para eliminar la humedad ni el moho. Si la maleta huele a humedad, el jabón solo puede tapar el olor de forma temporal: primero hay que vaciarla, limpiarla y dejarla abierta hasta que se seque.

Cómo ponerla sin que manche la ropa

El riesgo está en que la pastilla toque directamente las prendas. Para evitarlo:

- Usar un jabón seco. Una pastilla mojada se ablanda y puede dejar residuos.

- Envolverla en una tela fina, meterla en un calcetín limpio o en una bolsa de tela. House Digest indica que una bolsa de algodón evita que se acumulen residuos del jabón.

- Cortarla en trozos pequeños, como recomienda una tienda de jabones naturales para los viajes: guardados en calcetines o en una bolsa de lino, la ropa huele bien.

Si el aroma resulta demasiado intenso, House Digest sugiere una bolsa más gruesa o un recipiente perforado.

Qué jabón usar y cuánto tiempo dura

Sirve cualquier pastilla: las de perfume fresco, como la lavanda, funcionan bien para la ropa, y las neutras para quien prefiera un olor suave. Cortarla o rayarla aumenta la liberación del aroma.

No hay un plazo fijo: depende del jabón y del tamaño de la maleta. Según House Digest, puede mantener un cajón con olor fresco durante meses. Mientras conserve el aroma, sigue funcionando; cuando se pierde, ya no cumple su función de ambientador. Y para viajar con orden, hay accesorios para organizar la maleta.