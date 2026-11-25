El Secretariado Ejecutivo del PIT‑CNT resolvió “abrir un proceso de autocrítica” luego de perder la elección para la representación sindical en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

En un comunicado difundido tras la reunión del secretariado, el movimiento llamó a la reflexión y al estudio de “los distintos factores” presentes en sus filiales para comprender las razones del resultado y evitar nuevas derrotas.

La central anunció que buscará “llegar más eficientemente a los trabajadores hoy no comprendidos en el movimiento sindical”, con el objetivo de “ajustar y corregir en lo que corresponda” prácticas, organización y formas de comunicación para defender con mayor eficacia los derechos e intereses laborales. El llamado incluye evaluar estrategias sectoriales y mejorar la interacción con trabajadores públicos y privados que hoy no responden al PIT‑CNT.

La elección marcó un precedente: por primera vez la central perdió la banca que representaba a los empleados en el Directorio del BPS. La abogada y escribana Lorena Roqueta, militante del Partido Nacional y afiliada al gremio municipal ADEOM, encabezó la lista alternativa y obtuvo una victoria contundente que la sitúa como nueva integrante del Directorio en representación de los trabajadores empleados.