El Gobierno redobla la presión sobre el Supremo por la “ley de nietos” y cuestiona a algunos jueces (foto: EFE)

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, insistió este martes en que decisiones judiciales como el auto del Tribunal Supremo sobre la denominada ley de nietos cuestionan la imparcialidad del Poder Judicial y pidió a los jueces que tengan “valentía” para reconocerlo y evitar aumentar “su propio desprestigio”.

Según informó EFE, Puente realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al responder a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que lamentó en un comunicado las críticas de varios ministros al Supremo.

La asociación judicial cuestionó las críticas del Ejecutivo después de que el alto tribunal suspendiera las altas en el censo electoral de extranjeros nacionalizados al amparo de la denominada ley de nietos y acusó al Gobierno de intentar deslegitimar a los jueces.

Puente acusa a la asociación judicial de “corporativismo”

Para Puente, el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria es “una muestra de corporativismo que prescinde de la realidad” y que, en su opinión, “aboca al Poder Judicial a cavar más aún en su propio desprestigio”.

El ministro sostuvo que los jueces cometerían un “grave error” si se limitan a criticar a los políticos y “se tapan los ojos” ante determinadas actuaciones dentro del propio Poder Judicial.

A su juicio, quienes están poniendo en cuestión la imparcialidad de la Justicia no son únicamente quienes la critican desde fuera, sino también “algunos jueces” a través de sus propias decisiones.

En ese contexto, Puente instó a la AJFV a pronunciarse también sobre Antonio Narváez, ponente del auto del Supremo y exmagistrado del Tribunal Constitucional.

El Gobierno cuestiona la apariencia de imparcialidad de Narváez

Puente recordó que Narváez manifestó durante una reunión celebrada en la primavera de 2023 su deseo de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llegase al Gobierno.

El ministro pidió por ello a la asociación judicial que explique si esas palabras “garantizan la apariencia de imparcialidad que debe observar” un juez.

También reclamó que se pronuncie sobre el hecho de que miembros del Tribunal Supremo que forman parte de la Junta Electoral Central hayan calificado el auto de “despropósito jurídico”.

Sentada a su lado durante la rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respaldó a Puente y defendió la necesidad de mantener “la necesaria imparcialidad, la independencia del Poder Judicial y la confianza en que la Justicia haga justicia”.

La ley de nietos ya permitió aprobar 571.000 expedientes

Por su parte, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó declaraciones anteriores de Feijóo en apoyo a la concesión de la nacionalidad a los nietos de españoles emigrantes y criticó lo que calificó como una “metamorfosis” del líder del PP.

Torres confió en que el Tribunal Supremo entre finalmente en el fondo del asunto y determine con claridad que todos los españoles tienen los mismos derechos, incluido el derecho al voto.

El Gobierno redobla la presión sobre el Supremo por la “ley de nietos” y cuestiona a algunos jueces (foto: Shutterstock)

Según las cifras aportadas por el ministro, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de su disposición conocida como la ley de nietos, hasta el momento se aprobaron 571.000 expedientes, mientras que 333.600 personas ya fueron inscritas como españolas en oficinas consulares.

Además, sostuvo que estas personas adquirieron la nacionalidad conforme a una ley aprobada en España y cuestionó los argumentos que vinculan su incorporación al censo con una posible alteración electoral.